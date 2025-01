Collboni rompe la negociación con los comunes y prorroga los presupuestos de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, ha decidido prorrogar los presupuestos para 2025 ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con BComú, uno de los principales socios de negociación. Así lo anunció este lunes el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, en una rueda de prensa en la que explicó los motivos del "plantón" a las conversaciones tras cinco meses de reuniones.

"No lo llevaremos a la Comisión de Economía", afirmó Valls, al criticar que BComú se ha dedicado "a estresar y tensionar la negociación" con sus "exigencias innegociables". Entre estas demandas figuraban la creación de una funeraria pública, el impulso del modelo de supermanzanas y la garantía de un 30% de vivienda protegida, condiciones que el PSC ha considerado "líneas rojas" imposibles de asumir.

El gobierno municipal presentó la semana pasada un presupuesto que incorporaba importantes demandas tanto de ERC como de BComú, incluyendo la mayor partida en vivienda pública de la historia del consistorio (200 millones de euros), la conexión del tranvía por la Diagonal y mejoras en el transporte público. Sin embargo, la propuesta recibió luz verde únicamente por parte de ERC, mientras que los comunes acusaron al equipo de Collboni de decir "no a todo".

Valls criticó la postura de BComú al señalar que "si nunca te das por satisfecho, es que quizás no estás buscando ningún tipo de acuerdo". También reprochó que los comunes, que gobernaron la ciudad durante ocho años, no implementaran en su momento iniciativas como la funeraria pública que ahora exigen como condición sine qua non.

Con esta decisión, será la segunda vez consecutiva que el gobierno de Collboni recurre a una prórroga presupuestaria. No obstante, Valls garantizó que los compromisos adquiridos con ERC y BComú, como el incremento del presupuesto en vivienda o la dotación para los distritos, se mantendrán. "La ciudad no se resentirá", aseguró el teniente de alcalde, quien subrayó que se preservarán las partidas necesarias para los retos prioritarios de Barcelona.

Esta nueva prórroga presupuestaria refleja las tensiones políticas entre las fuerzas de izquierda de la ciudad, dificultando la consolidación de acuerdos que permitan la aprobación de las cuentas por la vía ordinaria.