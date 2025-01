Collboni tienta a los comunes y ERC con el tranvía y la vivienda en los presupuestos

El gobierno de Jaume Collboni ha presentado hoy los presupuestos municipales de Barcelona para 2025, con un volumen de gasto histórico que alcanza los 3.850 millones de euros, un 1,2% más que el año anterior. Las prioridades del presupuesto, según explicó el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, se centran en la vivienda, el transporte público y la lucha contra las desigualdades, además de abordar la emergencia climática.

"Es un presupuesto ambicioso, transformador y claramente progresista", afirmó Valls durante la presentación, aunque reconoció que las cuentas no cuentan aún con los apoyos necesarios para su aprobación. De no lograr los votos suficientes, el alcalde Jaume Collboni ya ha advertido que optará por prorrogar los presupuestos de 2024, que ascienden a 3.800 millones y ya están en vigor desde el pasado 1 de enero.

Vivienda y transporte, ejes clave

Uno de los pilares del presupuesto es la inversión en vivienda, una exigencia central para Esquerra Republicana (ERC) y Barcelona en Comú (BComú), los dos grupos con los que el PSC negocia para garantizar la aprobación. ERC ha solicitado una partida de 200 millones de euros para vivienda como condición para su apoyo, mientras que BComú insiste en mantener la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones, una medida que el gobierno socialista considera ajena al marco presupuestario.

En el ámbito del transporte público, las cuentas prevén una inversión de 144 millones de euros para el tranvía de la Diagonal, centrada en el tramo entre Verdaguer y el paseo de Gràcia. Esta obra, que ha sido definida como "el presupuesto del tranvía" por Jordi Valls, se suma a otras grandes transformaciones urbanas en marcha, como la reforma de la Rambla, la transformación de la Meridiana y el túnel de la Rovira.

Inversión récord y estabilidad económica

El presupuesto de 2025 supone un incremento del 45% en las cuentas municipales desde 2019 y representa aproximadamente el 3,5% del PIB de Barcelona. Pese a su carácter expansivo, el endeudamiento se mantiene estable por debajo del 30% de los ingresos corrientes. "Barcelona sigue consolidándose como motor económico de Cataluña", destacó Valls, subrayando que la ciudad lidera inversiones clave en sostenibilidad y movilidad.

Entre las partidas presupuestarias más destacadas, se destinan 726 millones de euros a inversiones públicas, incluyendo proyectos como el Pla Clima Escola y el cubrimiento de la Ronda de Dalt.

Negociaciones en marcha

El gobierno socialista ha mostrado disposición a aceptar las propuestas de ERC, incluidas iniciativas como la creación de un "hub" del catalán en la ciudad, según explicó Jordi Valls. Sin embargo, la falta de consenso con BComú genera incertidumbre sobre la viabilidad de las cuentas. Janet Sanz, líder de los comunes, expresó su sorpresa por la presentación del presupuesto, alegando que "no prioriza la vivienda como debería".

Por su parte, Junts y el PP han planteado como condición para negociar que Collboni se distancie de ERC y BComú, mientras que Vox ha quedado descartado como socio de negociación.

Una prórroga como plan B

Collboni se enfrenta a un escenario complejo. Si no logra los apoyos necesarios, el alcalde ha asegurado que no extenderá las negociaciones más allá de febrero y recurrirá a una prórroga presupuestaria. "No renunciaremos a gobernar con un presupuesto prorrogado si es necesario", afirmó el alcalde en un evento reciente.

Los presupuestos, que reflejan el carácter expansivo del gobierno socialista, también son un termómetro de las tensiones políticas en el Ayuntamiento. Con las ordenanzas fiscales ya aprobadas gracias al respaldo de ERC y BComú, la resolución de las cuentas municipales marcará el rumbo político y económico de Barcelona en un año clave para la recuperación económica y social.