El Síndic de Barcelona pide mejorar la calidad y temporalidad de los alojamientos de urgencia

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha pedido al Ayuntamiento una revisión del modelo de alojamientos de urgencia, en el que ve una "falta de calidad" de las instalaciones, así como un cambio en la temporalidad en función de las necesidades de cada familia, que según él deben contar también con un apoyo económico.

Lo ha dicho en la presentación del informe 2024 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, en la que también ha apuntado a la necesidad de que el consistorio evite que personas empadronadas de forma colectiva en determinadas entidades se queden sin padrón, un derecho fundamental según Bondia.

El informe también recomienda un mejor tratamiento de las violencias sexuales no recientes, con un circuito burocrático que no "revictimice"; una concesión directa de subvenciones a entidades de pequeño formato, revisar las condiciones de la oferta educativa y proteger los patios escolares, para que los niños disfruten del derecho fundamental de jugar, textualmente.

Por otro lado, pidy de antenas en azoteas; ampliar el programa 'Respir' para incluir a familias con adolescentes o jóvenes con un grado de dependencia; apostar por los intercambiadores inclusivos para gente con discapacidad y reforzar el servicio de taxis no adaptados.

A lo largo de 2024, la Sindicatura ha realizado 2.249 intervenciones; de este total, 1.180 fueron peticiones ciudadanas; de las cuales 486 fueron quejas; 17 actuaciones de oficio; 676 asesoramientos técnicos y jurídicos y 1 dictamen.

El documento también refleja que se registraron 1.101 atenciones y 68 seguimientos.

Estas intervenciones se han convertido en 523 pronunciamientos (resoluciones desde la defensoría) dirigidas al Ayuntamiento, que aceptó un total de 74,6% de las recomendaciones (52,23 totalmente y 23,37 parcialmente), a la espera de que recibir un 23% de respuestas que todavía están pendientes.

El derecho a la ciudad habitable y sostenible ha sido el más afectado, con un 36,71%; le siguen el de la ciudad garantista (27,53%); la ciudad equitativa, con el 26,2%; el derecho a la buena administración (20,1%); a la ciudad diversa (9,56%); el derecho al descanso (8,41%) y, finalmente, a la vivienda, con el 6,7%.

Al ser preguntado por la relación con miembros del consistorio, Bondia ha explicado que es de "respeto mutuo", ya que considera que se ha entendido cuál es el papel de la Sindicatura, que realiza propuestas de políticas públicas para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento.

Bondia ha explicado que la Comisión de Reparación -impulsada en 2023 en el marco del Grupo de Trabajo para abordar el abuso y el acoso sexual a mujeres- continuará vigente durante este 2025 con el objetivo de atender a posibles nuevos casos que puedan salir a la luz, como fue el caso de l'Escola Barcelona, sobre el que la defensoría impulsó un acto de reparación "pionero" en el consistorio.

"No podemos no acompañar personas que dan el paso de denunciar cuando ya son adultas. No lo podemos dejar en el silencio", ha expresado Bondia, que ha alertado de la necesidad de identificar estos casos y mejorar el acompañamiento, priorizando siempre la vía judicial mientras la causa esté abierta, textualmente.

El documento también destaca diversos grupos de trabajo que la Sindicatura ha impulsado para atender a diferentes problemáticas; por ejemplo, para el acompañamiento a familias de personas presas, sobre el que la Sindicatura ha recibido la propuesta de la Defensoría de Bogotá, en Colombia, para colaborar de forma conjunta.

Por otro lado, Bondia ha añadido que en 2024 se impulsó un grupo de trabajo sobre las violencias sexuales, del que se publicará un informe próximamente; finalmente, ha puesto en valor que la Sindicatura colaborará por primera vez en un proyecto europeo para acercar el lenguaje burocrático a colectivos vulnerables como inmigrantes y personas mayores.