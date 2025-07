La razón por la que Sarah Ferguson nunca abandonará al príncipe Andrés

Esta semana, Sarah Ferguson y el príncipe Andrés de Inglaterra habría celebrado su 39 aniversario de boda. Y puede que, en la intimidad, hayan festejado una unión que sobrepasa la separación, en 1992, el divorcio, en 1996, y todas las polémicas en las que se ha visto envuelto el hermano del rey Carlos III, provocando una sacudida en los cimientos de Buckingham Palace.

Ferguson es su mayor defensora y mantiene con él una relación muy cercana basada en la amistad, el apoyo mutuo y las dos hijas que tienen en común, las princesas Beatriz y Eugenia. Además, ahora son abuelos y tratan de mantener una unidad familiar. La prensa británica les ha bautizado como "la pareja divorciada más feliz del mundo". No hay romance, pero sí comunicación, compromiso y compasión. A pesar del feo escándalo en el que está envuelto, para Sarah el príncipe es el amor de su vida.

Promesa a Isabel II

Ambos viven en Royal Lodge, en Windsor, una residencia que trae de cabeza a Carlos III, puesto que le permite disfrutar a su hermano de un estatus que considera indigno e inmerecido. Todos sus intentos por expulsarle de esta vivienda han sido vanos. Por otra parte, la cercanía de Sarah le ha servido de sostén emocional en su declive tras controvertidas acusaciones relacionadas con Jeffrey Epstein. Una biógrafa real afirma que Sarah se comprometió con la reina Isabel II a "cuidar de Andrew", lo que afianza su sentido de responsabilidad y lealtad.

La Reina Isabel II y el príncipe Andrés Steve Parsons GTRES

"Conocí a Andrew a los 12 años. Mi primer pensamiento fue casarme con él. Regresamos cuando Diana me invitó a Ascot en 1985 y seis meses después nos comprometimos", ha relatado Sarah a la revista The Times. "Estaba locamente enamorada de Andrew. Volvería a hacerlo sin dudarlo. Es el mejor, un hombre maravilloso, con un gran corazón y muy amable". Según declaró a esta publicación, su compromiso con el príncipe es vitalicio.

"No lo defraudaré. Me apoya tanto como yo a él. Me ha apoyado en las buenas y en las malas, no solo durante el matrimonio o el divorcio". En la entrevista, Sarah, autora del libro "Una dama fascinante: una novela", añadió que se encuentra bien "porque Beatriz, Eugenia y su hermana me adoran. Creo que Andrés también. Espero que sí", reflexionó.