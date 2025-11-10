BComú condiciona las cuentas de Collboni a subir la partida en vivienda y mantener el 30%

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha señalado este lunes que el grupo condiciona su apoyo a los presupuestos del gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni a llegar a acuerdos en vivienda, entre ellos aumentar su partida presupuestaria y mantener la reserva del 30% para vivienda protegida.

"Contamos con un presupuesto global anual de unos 4.000 euros, 3.800 millones de euros. Y entonces lo que proponen es que unos 340 vayan destinados a vivienda. Creo que es una proporción pequeña. Es una proporción pequeña en relación con un presupuesto de casi 4.000 millones de euros. ¿Y qué pedimos entonces? Queremos que crezca", ha explicado en una entrevista en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press.

Sanz ha añadido a dichas medidas la prohibición de la venta especulativa de vivienda, a mantener el Peuat --el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que regula la implantación de todo tipo de alojamiento turístico-- y a "impulsar" los ejes verdes de la ciudad.

Ha asegurado que el gobierno municipal lleva dos años demostrando que ha renunciado a la negociación "si no es con un cheque en blanco", y ha afirmado que el PSC quiere, en sus palabras, finiquitar en 15 días la negociación, un hecho que ve muy justo dado el calendario.

Sobre el turismo en la ciudad, ha señalado que ve como una "situación distópica" que Barcelona viva sin el turismo, pero ha remarcado que les vecinos deberían imaginarse querer vivir sin tantos turistas.