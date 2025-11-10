Vídeo: tres jóvenes roban violentamente a unas chicas en Ciutat Vella (Barcelona)

Un nuevo vídeo difundido en redes sociales ha vuelto a poner el foco sobre la inseguridad en Ciutat Vella. En las imágenes, publicadas por el perfil de X (antes Twitter) @PatrullaBCN, se observa cómo un grupo de jóvenes, aparentemente de origen magrebí, roba a tres chicas en una calle del distrito barcelonés. Las imágenes, grabadas por un testigo, muestran una escena de tensión y confusión, y han generado una oleada de reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales denuncian la sensación de impunidad con la que actúan los delincuentes.

En el vídeo, se ve como primero uno de los del grupo pasa e intenta robar a una de las chicas, la cual reacciona con un grito y se zafa al ladrón. Sin embargo, justo después pasan tres más y, aprovechando que las chicas se están recuperando del susto, vuelven a intentar robar con un tirón a dos de ellas. Un vecino sale detrás de los ladrones, mientras se escuchan gritos de "hijos de puta".

El propio perfil Patrulla Ciudadana ha acompañado el vídeo con un mensaje crítico: “Un día más en Ciutat Vella. Según Ayuntamiento y Generalitat, todo está en calma y estamos en el país de las maravillas, importando lo mejor de cada país”. El colectivo, que suele difundir denuncias vecinales y grabaciones de delitos callejeros, sostiene que este tipo de escenas son frecuentes en el distrito y que las principales víctimas son mujeres y turistas.

El vídeo se ha hecho viral pocos días después de que el Ayuntamiento de Barcelona presentara los últimos datos de criminalidad en Ciutat Vella, que muestran una disminución del 13,3% de los delitos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, pasando de 44.430 a 38.513 casos. Sin embargo, menos de la mitad se resuelven: la tasa de esclarecimiento es del 46,7%, aunque ha mejorado un 4,1% respecto al período anterior.

El teniente de alcalde de Seguridad y Prevención y concejal del distrito, Albert Batlle, atribuyó la mejora a una “estrategia clara” de refuerzo policial y coordinación entre Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana y Ayuntamiento. Según el balance presentado, el 88% de los delitos en Ciutat Vella son contra el patrimonio, principalmente hurtos (68,6%). Los robos con violencia o intimidación en la vía pública representan un 10,2% y han caído un 6,5% respecto al año anterior. En total, las fuerzas policiales han detenido a 10.393 personas en el último año.

El Ayuntamiento vincula la mejora de los indicadores a un incremento de la presencia policial y a un refuerzo del contacto con los vecinos. La Guardia Urbana ha intensificado patrullas uniformadas y de paisano en 38 puntos durante el día y 24 durante la noche, mientras que los Mossos d’Esquadra duplicaron efectivos en febrero con el Pla Confiança, centrado en combatir hurtos y robos violentos.

Pese a las cifras positivas, la difusión de vídeos como el de @patrullaBCN muestra la distancia entre los datos oficiales y la percepción ciudadana. En Ciutat Vella, donde el 88% de los delitos son hurtos y robos, los vecinos siguen reclamando más presencia policial y una respuesta más firme ante la reincidencia.

Como admitió el propio Batlle, “es importante mejorar aspectos de seguridad asociados a la problemática de convivencia”. Entretanto, en las redes sociales y en las calles del distrito, la preocupación por la inseguridad sigue muy presente.