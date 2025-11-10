Vox se prepara para las municipales con el objetivo de arrebatar votos al PSC en sus feudos tradicionales

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, clausuró este fin de semana en Mataró las segundas jornadas municipales Primero nuestros vecinos, con un discurso centrado en denunciar lo que calificó como “la traición del Partido Socialista a los españoles” y en reivindicar a su partido como “la única alternativa real” frente al bipartidismo. Fuentes del partido explican que estas jornadas forman parte de la estrategia de Vox para preparar el terreno en los tradicionales feudos socialistas y reforzar la presencia del partido “en la calle”, con un discurso dirigido a las clases trabajadoras y populares desencantadas con el PSC.

Durante su intervención, Garriga acusó al PSOE de haber “abandonado, traicionado y mentido” a los ciudadanos, señalando las políticas de inmigración del socialismo: "Su política de fronteras abiertas ha convertido nuestros barrios en zonas irreconocibles, donde la mayoría se siente extraña, sola e insegura", expresó el secretario general de la formación. Garriga también señaló la "pobreza" que azota a los catalanes, mientras el PSC vende "prosperidad compartida", y recordó que una generación entera "no puede acceder a una vivienda".

El secretario general también arremetió contra las políticas feministas del Ejecutivo, que calificó de “negocio de subvenciones”, y acusó al Gobierno de “soltar a violadores” y de “importar delincuencia extranjera”. En materia de servicios públicos, denunció que el PSOE ha “destrozado la sanidad y la educación”, asegurando que “las listas de espera se alargan durante meses” y que “los colegios se han convertido en centros de adoctrinamiento”. Según Garriga, el socialismo “ha destruido el único ascensor social de las clases populares, que era la educación”.

El dirigente catalán quiso marcar diferencia con el PP y al PSOE, a los que serefirió como “el gran fraude de las últimas décadas”. A su juicio, ambos partidos “se han turnado en el poder con el mismo resultado: más impuestos, más inseguridad y menos libertad”. Frente a ello, defendió que Vox “es el único partido que pisa las calles, escucha a los vecinos y denuncia sus problemas”.

Durante el acto, también hizo referencia a los casos de corrupción que afectan al PSOE y anunció que su partido seguirá actuando por vía judicial. “El PSOE se ha convertido en una organización criminal que se ha llevado el dinero de los españoles a sacas mientras nos condenaba a la precariedad”, dijo, mencionando a familiares y cargos del entorno del presidente del Gobierno entre los investigados.

El secretario general concluyó su intervención con una apelación al voto en los barrios obreros. “Cataluña y España merecen mucho más. Vamos a construir juntos una España y una Cataluña decentes”, afirmó. Y añadió: “Es la hora de que Vox conquiste todos los barrios que ellos —en referencia al PSOE— han abandonado, traicionado y despreciado.”