Los buenos y los malos

Este artículo tiene un titulo deliberadamente simplista y es deliberadamente simplista, pero créanme que no simple por ignorancia, sino que es fruto de mi experiencia personal.

Yo no era precisamente projudío, pero cuando me llamaron para ejercer la acusación en el juicio del 11-M, me preocupé de leer todo cuanto caía en mis manos sobre el conflicto de Oriente Medio y especialmente el problema que el islamismo radical significaba y significa.

En todo hay matices, ¿quieren unos cuantos? Hitler subió al poder democráticamente, fruto de la humillación a Alemania tras la primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la instauración del comunismo procede de una monarquía tiránica que tenía al pueblo hambriento.

¿Más matices?¿Qué fue el bombardeo sobre la ciudad alemana de Dresde?¿Eran necesarias las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki?

En toda la Historia hay matices, pero los matices se acabaron cuando Hitler tras anexionarse Austria invadió Polonia, y ahí sólo cabía la derrota del mal, probablemente haciendo caso de los matices nos hubiéramos pasado décadas desfilando al paso de la oca.

No hace mucho di una conferencia sobre el problema yihadista. Al terminar se me acercó un señor de unos 60 años acompañado de una mujer más joven con velo que permanecía dos pasos más atrás. El hombre me dijo: «Lo que usted explica está muy bien, vivo en un país musulmán, allí tengo mis negocios, allí me he casado y tengo a mi familia y, ¿sabe usted una cosa?»

–¿Qué? Le dije

–Si pudieran nos matarían a todos y a mí el primero.

Y ahí añadan ustedes los nombres que quieran, Hamás, Al Qaeda, Isis, Hezbollah, Yihad Islámica, etc.

Obviamente no todos los musulmanes son así, pero acostumbrado a hacer juicios contra etarras afronté el de la célula islamista del Raval, el del 11-M o el de Barcelona. ¿Y saben una cosa? Oigo y escucho a muchos expertos que no han visto un terrorista en su vida, que nunca han clavado su mirada en ellos, que no han visto sus ojos donde lo que se ve son las caras de desprecio a lo que representamos y el odio a todos nosotros.

Nos han declarado una guerra a Occidente, aunque haya quien no lo quiera ver. Más allá de los matices, quien quiera por convicción y si no por instinto de supervivencia que sepan que si Israel cae, detrás vamos todos. Pueden creerme Israel son los buenos y Hamás y quienes los apoyan los malos. Así de simple, así de simplista.