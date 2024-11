La celebración del congreso de ERC impide el pacto por los presupuestos de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa reconoció hoy, durante una entrevista con Catalunya Ràdio, que los presupuestos no estarán listos el 1 de enero, pese a que era su primera intención. Todo ello porque hay que esperar, según Illa, a la celebración del congreso de ERC, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, para poder pactar con esta formación. En este sentido, el jefe del Ejecutivo catalán reconoció que "me importa más tener un buen presupuesto que tenerlo el 1 de enero".

Illa no dudó en subrayar que tanto ERC como los Comuns son sus socios para poder aprobar las nuevas cuentas de Generalitat, lo que definió como "uno de los instrumentos más relevantes para dar cumplimiento a los acuerdos de investidura" que el PSC firmó con estos dos partidos. "Ambas formaciones tienen congresos que respeto y que son relevantes para ellos y para el conjunto del país. Por lo tanto, (los presupuestos se tramitarán) tan pronto como podamos y no lo digo para poner presión a nadie", dijo.

Lo que Salvador Illa no cree posible es que se pueda alcanzar un pacto antes del congreso de los republicanos porque "es difícil. Pasaría lo mismo si yo estuviera en su situación, entiendo que tienen que hacer este proceso, seguiremos trabajando y viendo cómo se puede hacer. Lo importante es que haya presupuestos a principios del año que viene". "Lo que puedo garantizar -añadió el president- es que yo mismo como presidente de la Generalitat y mi Govern haremos todo lo que esté en nuestras manos y tendremos la mejor de las actitudes para tirar esto adelante, creo que saldrá, aunque no depende solo de mí".

En Catalunya Ràdio también se preguntó a Illa si en su agenda hay prevista algún encuentro con Carles Puigdemont, al igual que ha tenido con otros ex presidentes de la Generalitat. Illa apuntó que se reunirá con él "cuando toque", sin dar más detalles. Illa, que mostró su "respeto" por Puigdemont e insistió en su voluntad de que se le aplique la amnistía, también quiso justificar el encuentro con el expresidente Jordi Pujol. "No me costó nada hacerlo, no tuve ninguna duda", ha remarcado el presidente, subrayando que Pujol ha sido "una persona relevante para Cataluña": "Un señor que ha gobernado 23 años Cataluña ¿Cree que se le puede apartar como si no pintara nada?".