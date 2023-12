Coalición política en el Parlament contra la prescripción del delito de pederastia

Los grupos de PSC, ERC, Junts y Comuns en el Parlament registraron ayer una proposición de ley para reformar el Código Penal y conseguir que, a partir de su aprobación, los delitos graves de pederastia –penados con más de cinco años de cárcel– no prescriban dejen de prescribir. Y es que hay que tener en cuenta, constataron, que una modificación del Código Penal no tiene carácter retroactivo.

En un comunicado conjunto, los partidos explicaron que activan así el camino para enviar al Congreso la modificación penal para dar «respuesta» a la demanda de las víctimas. La proposición coge como referencia otros países como Francia y Portugal, y responde a una demanda de las asociaciones de víctimas.

Esta propuesta es fruto de la comisión de investigación del Parlament sobre la pederastia en la Iglesia, después de una reunión con representantes y entidades de víctimas. En declaraciones a los periodistas, el activista y víctima Miguel Hurtado, acompañado de otros miembros del colectivo, celebró la iniciativa: «Por fin hay una institución que nos escucha». Hurtado es la víctima que destapó los abusos en el monasterio de Montserrat.

«Hoy es un día muy bonito y muy simbólico para todas las víctimas y supervivientes de pederastia en Cataluña y España», enfatizó Hurtado. Señaló, además, que las asociaciones de víctimas acudieron al Parlament, a pesar de que no tiene competencias en esta materia, tras el «portazo» que recibieron en el Congreso. Hurtado también recriminó que en la mayoría de países de la UE –14 de 27– tienen la imprescriptibilidad, como mínimo, para los delitos más graves. «Si España quiere ser la excepción en Europa, en Madrid lo tendrán que explicar».

En su opinión, se trata de una proposición de ley reparadora y que refuerza a las víctimas. Recalcó que las víctimas no buscan dinero a cambio: «Esta ley no es retroactiva. Llevamos años luchando por una ley que no nos beneficia a nosotros, pero dormiremos más tranquilos sabiendo que en el futuro los niños españoles estarán un poco más protegidos».

En rueda de prensa, la portavoz de ERC, Raquel Sans, celebró la propuesta e insistió en su importancia: «Hay mucha evidencia científica de que estas denuncias llegan tarde. Cuando una víctima da el paso de romper el silencio, nadie la escucha porque el delito ha prescrito». Pese a pedir no generar falsas expectativas – ya que la posible modificación del Código Penal no tendrá efectos retroactivos– cree que envían «un menaje de futuro para todas las víctimas, para poder protegerlas de estos casos».

Sans dijo que confía en que el PSOE se sumará a esta propuesta dado que los socialistas catalanes son uno de los grupos que la registra. Además de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ya apuntaba a la imprescriptibilidad» de estos delitos en su debate de investidura.

Por su parte, la diputada de los Comuns y presidenta de la comisión de investigación, Susanna Segovia, dijo que cree que la modificación del Código Penal saldrá adelante en el Congreso pese al «escepticismo» que puedan tener las víctimas.

Además, Segovia elogió la «generosidad» demostrada por las víctimas en este proceso. «Esta ley no puede ser el único resultado de la comisión de investigación. Es un primer paso adelante», subrayó la portavoz de los Comuns. Precisó también que prevén acabar las comparecencias en julio y tener las conclusiones en septiembre.

Las primeras críticas vinieron desde Ciutadans. La diputada Anna Grau aseguró que su grupo está «preocupado» por esta cuestión, pero son partidarios de abordarlo «poco a poco, no a trompicones populistas». «Es importante debatir las cuestiones que afectan a cosas tan relevantes como derechos fundamentales, personales y sexuales. Ya está bien de improvisación», señaló Grau.