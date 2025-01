¿Cuándo se prohibirá en Cataluña circular a los coches con etiqueta B en Zonas de Bajas Emisiones?

La creciente preocupación con respecto al impacto de la contaminación de los vehículos se demuestra con las soluciones que España propone en sus carreteras. Por ello, la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son una estrategia con las que mejorar la calidad del aire y el medio ambiente. En Cataluña, éstas están establecidas en los principales núcleos interurbanos, para así reducir el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión.

Sin embargo, hay diferentes bandos con respecto a esta normativa. Quienes han sido los principales artífices consideran que este reglamento es perfecto para así combatir frente al cambio climático o la contaminación ambiental en las ciudades, garantizando un entorno más saludable para los actuales habitantes y los que vendrán en el futuro. Por otro lado, también existen quienes tienen, por las circunstancias que sean, un vehículo que no se ajusta estrictamente a las exigencias medioambientales más actuales, lo que puede llegar a suponerles un problema en sus vidas.

Plan de calidad de aire y nuevas restricciones

En junio del año pasado el Govern aprobó el 'Plan de calidad del aire, horizonte 2027', un decreto que "establece 84 medidas y 386 actuaciones para mejorar la calidad del aire y la salud de las personas de toda Cataluña" y cuyos ámbitos de actuación son los siguientes: el transporte terrestre, marítimo y aéreo, la planificación territorial y urbanística, y varios sectores como el industrial, comercial o institucional, entre otros.

Este reglamento también establece una serie de normas que las ZBE deben incorporar, como un cronograma de implementación para cada municipio, una superficie mínima de éstas áreas, el contenido de los proyectos y, por supuesto, las restricciones del acceso de vehículos. A su vez, la Generalitat prevé medidas que apoyen a los entes locales, como una ordenanza tipo, una plataforma digital que gestione las autorizaciones excepcionales de acceso de vehículos, campañas de sensibilización o una guía para evaluar la calidad del aire.

Adiós a la etiqueta B en Zonas de Bajas Emisiones a partir de esta fecha

Los vehículos que estén calificados con el distintivo amarillo (etiqueta B) verán reducida su circulación en Zonas de Bajas Emisiones a partir del mes de enero del año que viene, aunque no de forma completa. Para 2026 se pretende que, en días puntuales en los que los altos niveles de contaminación estén más presentes, estos coches no pueden circular por estas carreteras. Normalmente, estas situaciones no suelen ser habituales y se dan de forma poco habitual.

A partir de enero de 2028 es cuando sí que se prohibirá la circulación de estos vehículos por Zonas de Bajas Emisiones en Cataluña. Se espera que estas restricciones estén establecidas en los municipios que superen los 50.000 habitantes. Por consiguiente, las gran cantidad de conductores que posean este medio de transporte para esa fecha tendrán que optar por alternativas diferentes.

¿Se puede entrar en el centro de Barcelona con etiqueta B?

La respuesta a esta cuestión es afirmativa. Los vehículos con la etiqueta B sí que están autorizados a acceder al centro de Barcelona, pese a que cuentan con algunas restricciones como, por ejemplo, en las zonas de especial protección. A su vez, no podrán estacionar en zonas SER durante los periodos en los que la contaminación se más alta. Los otros coches que también tienen el permiso para acceder son los que contengan los siguientes distintivos: C, ECO o Cero Emisiones.

Esta es la señal que indica que la entrada de los vehículos está prohibida en caso de no cumplir con las normas y los distintivos establecidos. Las ZBE son un área de más de 95 km cuadrados que engloba a toda la ciudad de Barcelona y que reúne la Ronda de Dalt y la del Litoral, y gran parte de los municipios de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.