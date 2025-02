Cuenta atrás para sacar a Sílvia Orriols de la alcaldía de Ripoll

El reloj avanza y cada vez queda menos para que Sílvia Orriols deje, muy previsiblemente, la alcaldía de Ripoll. El próximo 24 de febrero vence el plazo para que los grupos de la oposición del Ayuntamiento presenten una moción de censura que desplace a la líder de Aliança Catalana (AC) del cargo. Si bien las negociaciones han transcurrido con discreción, Junts, ERC y PSC parecen haber avanzado en la configuración de un gobierno alternativo que ponga fin al mandato de Orriols.

Desde que la alcaldesa perdió la cuestión de confianza el pasado 23 de enero, la oposición ha trabajado con cautela para evitar filtraciones que pudieran entorpecer un acuerdo. Según diversas fuentes, Junts, ERC y el PSC estarían ultimando los detalles de una coalición de gobierno, mientras que la CUP podría dar su apoyo desde fuera. La suma de estos partidos garantizaría la mayoría absoluta necesaria para presentar y aprobar la moción de censura.

Aunque el PSC no ha confirmado su entrada en el ejecutivo local, su portavoz, Lluïsa Moret, dejó claro que los socialistas están comprometidos con la estabilidad del municipio. «Lo que queremos nosotros en Ripoll es que haya un gobierno que gobierne y que resuelva los problemas de los vecinos. Por tanto, por el PSC no quedará», afirmó Moret.

Sin embargo, tal y como avanzó la SER, el PSC acabará formando parte del gobierno municipal. Aunque en un principio los socialistas habían expresado su intención de permanecer en la oposición, desde el partido confirman que finalmente asumirán responsabilidades en el nuevo ejecutivo local a petición de Junts y ERC, al considerar que no tienen «otra opción» si quieren garantizar el éxito de la operación para apartar a AC del poder. Tras cerrar el acuerdo para que Junts ostente la alcaldía, las tres formaciones ultiman ahora el reparto de áreas de gobierno en un pacto que sigue en fase de negociación.

Por su parte, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, se limitó a decir que «las cosas de Ripoll se tienen que decidir en Ripoll» y que «de momento no hay ninguna novedad y, cuando haya, Junts de Ripoll las anunciará». De hecho, los postconvergentes se han mostrado partidarios ya desde el principio, cuando se decidió no apoyar los presupuestos de Orriols, de que sea el propio grupo municipal el que gestione el conflicto, sin imponerles nada desde la dirección del partido. El resto de grupos, o apoyarían al gobierno desde fuera o no sería necesario su apoyo por la aritmética del Ayuntamiento.

La respuesta de Orriols

Ante la inminente posibilidad de ser desalojada del Ayuntamiento, Sílvia Orriols ha intensificado sus críticas contra la oposición. La alcaldesa calificó ayer la maniobra de «golpe de Estado» y acusa a los partidos de haber sellado un «pacto antinatura» motivado por el «miedo» a que Aliança Catalana continúe gobernando. A pesar de la inestabilidad de su mandato, Orriols defiende firmemente su gestión asegurando que ha cumplido con el 70% de su programa electoral.

En sus declaraciones, la líder de AC reivindicó su postura antiinmigración e insistió en que quienes llegan a una nueva sociedad «son quienes deben adaptarse». Del mismo modo, negó ser racista o xenófoba, pero admitió abiertamente su islamofobia y reiteró su apoyo a políticas de endurecimiento penal y restricciones en materia de empadronamiento.