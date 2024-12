La CUP se abre a acuerdos con el PSC en los presupuestos si hay medidas sociales concretas

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, se ha abierto a alcanzar acuerdos con el PSC para los presupuestos de la Generalitat, aunque condicionados a medidas concretas en vivienda, movilidad y lengua que, a su juicio, son las "emergencias" a las que tiene que hacer frente Cataluña.

En una entrevista que publica este sábado El Periódico, el dirigente de la CUP ha recordado que su partido hizo una "propuesta de mínimos" al PSC: "Esperamos la respuesta -de los socialistas-, la pelota está en su tejado", ha advertido.

Casadevall ha defendido que, en materia de vivienda, es imprescindible poner en el mercado la bolsa de inmuebles que tiene la Sareb, promover los alquileres indefinidos para que no haya desahucios y rebajar al 50% el precio del alquiler.

Para el secretario general de la CUP, se trata de medidas que "con voluntad política" se pueden implementar de manera inmediata. En este sentido, ha resaltado que "habrá acuerdos con el PSC si escucha las necesidades reales de la población".

Preguntado si a día de hoy ve viable una huelga de alquileres, ha opinado que sí, pero ha avisado de que ello supondría un "fracaso de la política", porque significaría que los partidos no han sido capaces de dar respuesta a problema ni de afrontarlo "con la profundidad y la seriedad que se merece".

Respecto a qué aguarda su formación de la primera conselleria de Política Lingüística, ha contestado: "Solo esperamos. No ha habido ninguna propuesta, planteamiento o plan de trabajo".

En cuanto a la desunión del mundo independentista, ha subrayado que ve "complicado" recoserlo: "ERC está en el marco de los personalismos que ya lideraron un proceso que nosotros damos por cerrado y que no dio solución, y Junts compra cada vez más el marco de la extrema derecha y están volviendo a ser la vieja Convergència", ha opinado.

También se ha mostrado escéptico sobre la financiación singular para Cataluña pactada entre el PSC y ERC, porque el "problema de la vía del pacto es que no se cumple": "El Estado español nos tiene acostumbrados al incumplimiento. Veremos cómo se concreta, pero, al final, si no tienes la llave de la caja, no puedes decidir en qué usas el dinero. Es pan para hoy y hambre para mañana", ha dicho.