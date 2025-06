La CUP va con todo a por el español: plantean una ley para eliminarlo como curricular y "proteger" la inmersión y al catalán

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha presentado una proposición de ley que registrarán próximamente en el Parlament para "proteger y hacer efectiva" la inmersión lingüística en catalán en la educación y que plantea derogar la ley sobre el uso de lenguas oficiales de 2022 y eliminar la referencia al castellano como lengua curricular en la educación.

"Es necesario avanzar de manera urgente para evitar la imposición del 25%, subsanar el error de la introducción de la curricularidad del castellano y desplegar el aprendizaje y el uso del catalán en el ámbito educativo", ha afirmado en declaraciones a los medios este martes.

A su juicio, la ley de 2022 no está protegiendo a los centros educativos de distintas resoluciones judiciales respecto a la aplicación del 25% de castellano porque introdujo el castellano como lengua curricular, algo que consideran un "retroceso histórico", y proponen derogarla, así como el decreto 6/2022 de regímenes lingüísticos de los centros, aunque incorporan muchos de sus elementos en el nuevo texto.

Ha afirmado que es una propuesta trabajada con Plataforma per la Llengua y la Plataforma Pública i en Català, y que a diferencia de otras propuestas presentadas en la anterior legislatura por la formación, "parte del marco legal vigente", aunque no compartan buena parte de la Ley de Educación de Catalunya.

"Acciones positivas"

La norma contempla "acciones positivas" para la aplicación de los proyectos lingüísticos en los centros, que deberán ser elaborados por el Consell Escolar y las direcciones en función de los informes de la realidad sociolingüística del entorno de los centros que realizará el Departamento de Educación.

Se contempla definir usos lingüísticos diferentes o particulares en un grupo o etapa educativa del centro "de manera excepcional y limitada en el tiempo, si existe constancia documentada de realidades sociolingüísticas diferenciadas y de necesidades pedagógicas que lo requieran", aunque no podrán definirse mediante criterios numéricos o porcentuales, textualmente.

También prevé que los proyectos lingüísticos se apliquen en espacios lectivos y no lectivos y en las comunicaciones internas y externas, dotar de recursos de acogida lingüística a alumnos que se incorporen al sistema sin conocer el catalán (o el aranés en el Aran), y la realización anual de una prueba multinivel de competencia en catalán para los alumnos de 4º de ESO.

Apoyo de los grupos

Estrada ha explicado que esperan contar con el apoyo de las formaciones que votaron a favor de la ley de 2022 (PSC, Junts, ERC y Comuns), y ha explicado que se reunirán esta semana y la que viene para abordar la propuesta, que registrarán posteriormente.

"De la misma forma que somos capaces de movernos, esperamos, confiamos en que el resto de formaciones políticas serán capaces de desarrollar una actitud responsable y generosa y que podamos entrar de forma conjunta en esta proposición de ley", ha expresado.

Sentencia del TC

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre las dos normas de 2022 para impedir la aplicación del 25% de castellano, Estrada ha pedido anticiparse a la sentencia, y ha confiado a que, si se registra con suficiente consenso y se tramita por la vía de urgencia y en lectura única, se pueda aprobar antes de que se dicte.

Preguntada por si el Govern les ha convocado a una reunión para evaluar la respuesta a la eventual resolución judicial, ha respondido que no: "No ha existido. La primera reunión que habrá, en todo caso, será en torno a esta proposición de ley. No queremos mantener una actitud beligerante. Queremos mantener una actitud generosa y de sumar esfuerzos".