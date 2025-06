¿Quién tiene más estrellas Michelin, Barcelona o Madrid?

España cuenta con una de las gastronomías más reconocidas y admiradas del mundo. Su diversidad territorial, con 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, se traduce en una riqueza culinaria impresionante, que abarca desde los guisos del norte hasta los sabores mediterráneos del este, pasando por los productos del mar del sur y las recetas tradicionales del interior. Esta variedad de culturas, ingredientes y técnicas ha convertido a la cocina española en un referente internacional.

Una de las formas más prestigiosas de medir la excelencia gastronómica es a través de las estrellas Michelin. Otorgadas por la histórica guía francesa del mismo nombre, estas distinciones premian a los restaurantes más destacados por su calidad, creatividad y consistencia. Un restaurante puede obtener una, dos o tres estrellas: una significa que es muy bueno en su categoría; dos, que merece desviarse para visitarlo; y tres, que es una experiencia culinaria excepcional que justifica el viaje por sí misma.

Barcelona se impone a Madrid en la carrera Michelin

Si ponemos el foco en las dos grandes capitales gastronómicas de España, Barcelona y Madrid, la ciudad condal se sitúa bastante por encima. Según los datos más recientes de 2025, Barcelona suma 39 estrellas Michelin repartidas en 29 restaurantes, siendo la tercera ciudad europea y la decimoquinta del mundo con más estrellas Michelin. En concreto, tiene 62.321 personas por restaurante con estrella Michelin.

Madrid, por su parte, cuenta con 29 estrellas en 28 establecimientos. Es decir, ambas ciudades tienen casi igual número de restaurantes premiados, pero Barcelona ha conseguido una puntuación global más alta. Los resultados son todavía más llamativos teniendo en cuenta que Madrid es seis veces más grande que Barcelona en extensión y, por lo tanto, tiene mayor probabilidad de apertura e innovación gastronómica.

Este liderazgo se refleja también en la categoría más exclusiva: los restaurantes con tres estrellas Michelin. Barcelona destaca a nivel mundial con cuatro establecimientos triestrellados, Hermanos Torres, Lasarte, Disfrutar y ABaC, lo que la sitúa en la séptima posición global, superando a ciudades como San Francisco o Copenhague. Madrid, por su parte, solo tiene un restaurante con tres estrellas.

Además, en la última edición de la guía Michelin celebrada en noviembre, Barcelona volvió a consolidar su estatus como capital gastronómica del país. Restaurantes como Fishology, Mae, Prodigi y Teatro Kitchen & Bar han sido incorporados a la categoría de una estrella, mostrando la vitalidad y crecimiento constante de su escena culinaria.

Una presencia destacada a nivel internacional

Barcelona no solo sobresale en el ámbito estatal. A nivel mundial, es la decimoquinta ciudad con más estrellas Michelin y la tercera en Europa, solo por detrás de París (157 estrellas) y Londres (103). Kioto lidera el ranking internacional con nada menos que 220 estrellas. Este prestigio se ha visto reforzado recientemente con el nombramiento de Disfrutar como el mejor restaurante del mundo en 2024 por el certamen The World’s 50 Best Restaurants.

Por si fuera poco, el análisis realizado por Chef’s Pencil, una revista internacional especializada en gastronomía, sitúa a Barcelona como una de las ciudades con más restaurantes Michelin per cápita en el planeta: 62.321 personas por restaurante con estrella. Esto la posiciona como la decimocuarta ciudad a nivel mundial en esta métrica, en un ranking dominado por capitales europeas y asiáticas como Kioto, París, Washington DC y Osaka.

Tradición, innovación y cultura culinaria

El éxito de Barcelona no es fruto del azar. Su herencia gastronómica ha sido moldeada por figuras históricas como Ferran Adrià, cuya influencia en la alta cocina mundial sigue siendo palpable. Por su parte, chefs como Paco Pérez (con cuatro estrellas en su carrera) continúan expandiendo esta tradición, como demuestra la apertura de su primera pastelería en Llançà.

Madrid, con 28 restaurantes estrellados (uno con tres estrellas, cinco con dos y 22 con una), mantiene una oferta culinaria de altísimo nivel y sigue atrayendo a chefs y proyectos de primer nivel. Sin embargo, por el momento, Barcelona lleva la delantera.