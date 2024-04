Una diputada de Vox denuncia que Garriga carga al Parlament "hasta el AMPA de sus hijos"

La todavía diputada de Vox en el Parlament, Isabel Lázaro, denunció ayer ante la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) al vicepresidente y secretario general de la formación, Ignacio Garriga, por cargar al Parlament de Cataluña numerosos gastos personales. Lázaro explica en la denuncia que cargó a la cámara la cuota de la Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio de sus hijos y pagó con tarjetas del grupo parlamentario gastos como "Casa Ametller, Comida japonesa a domicilio, Frutas y verduras, Mercadona y otros supermercados, Rosticerías L'aviram de l'Illa Diagonal, Camarasa, Tintorería, Peluquería, Club Habana Beach de Pals, McDonalds, Turris y cientos de GLOVO".

La diputada recordó que ya había denunciado estas conductas de Garriga por carta ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox, con la intención de que se tomaran "las medidas oportunas". "No deseo ningún mal a un proyecto del que soy parte desde hace tantos años, por ello creo que esto no se debe permitir, hemos de mostrar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos", apuntaba Lázaro en el escrito. La denuncia llega en un momento de inoportunidad para Vox, a exactamente un mes de las elecciones catalanas, donde parece perderá la cuarta posición en favor del PP. Lázaro, en cualquier caso, no volverá a ser diputada, puesno forma parte de las listas a pesar de que encabezó la candidatura de los ultraderechistas por Tarragona en 2021.