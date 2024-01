El Ebro se moviliza contra un trasvase de agua a Barcelona

Las historia de las sequías en Cataluña tiene una extraña sensación de deja-vu. Se repiten los argumentos, las críticas y las eventuales soluciones. Y una de ellas pasa siempre por traer agua al área metropolitana de Barcelona, bien sea en barcos o bien con un controvertido trasvase del Ebro. Ante esta situación, algunas asociaciones y algunos municipios han empezado a movilizarse. Es el caso de Tortosa. El pleno municipal ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales una declaración institucional en contra de la interconexión de las redes de abastecimiento del Ebro y Ter-Llobregat, como proponen diferentes colegios profesionales.

“Es necesario que en Cataluña exista la conciencia de que no aceptaremos gato por liebre y no aceptaremos una interconexión de redes para que el agua del Ebro llegue a Barcelona”, manifestó el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, un rato antes de iniciar el plenario. También recordó los "problemas" de falta de agua en el territorio durante los últimos tiempos y, especialmente, el tramo final del Ebro, con un caudal muy reducido.

El texto de la declaración institucional aprobada, elaborado por la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), considera que la interconexión "no tiene capacidad para resolver los problemas de escasez actual" y que se trata de una medida "estructural no ligada a la emergencia actual” que obligaría también a modificar la ley del minitrasvase en Tarragona. La declaración considera que el transporte marítimo de agua puntual (el traslado en barcos) tiene un "elevado coste económico" y una "baja capacidad" de aportación. "Señalamos claramente que la interconexión de redes no es la solución a los problemas hídricos de Cataluña", ha subrayado Jordan, de Movem Tortosa, marca territorial de los comunes.

Además del rechazo a la interconexión de redes, la declaración institucional insta al gobierno del Estado y de la Generalitat a estudiar un cambio de ubicación de la desaladora del Foix (Cunit-Cubelles) en las comarcas del Llobregat, donde realmente se genera la escasez de agua. El alcalde de Tortosa espera que "a esta primera moción y liderazgo, se puedan sumar los otros ayuntamientos y consejos comarcales para que la voz del territorio llegue a Barcelona para demostrar nuestro sentimiento y posición".