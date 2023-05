La escritora catalana que prohibió traducir sus libros al castellano escribirá ahora en español para una agencia de noticias

“He prohibido la traducción al castellano del libro. Por contrato. No quiero contribuir a la bilingüización de la literatura catalana. Como el componente es sentimental, eso me hace tenerlo todavía más claro. Cuando publiqué “El precio de ser madre”, que era un libro más periodístico, no me importó que me lo tradujeran, y he vendido más en castellano que en catalán. España ya lo tiene, esto: puedes no vender mucho en castellano, pero en comparación con el catalán siempre parecerá que has vendido un poco más. Pero con “Dietari sentimental” tuve muy claro que no quería traducción al castellano. También por el momento en que estamos, en un retroceso clarísimo del catalán. Fue una de las respuestas de la joven escritora y periodista Júlia Bacardit en una entrevista concedida a ElNacional.cat. La joven escritora ha decidido ahora fichar por la Agencia EFE para escribir en castellano como corresponsal en Bucarest (Rumanía), según confirma ella misma en Twitter y Linkedin.

También es responsable del podcast “Les golfes” junto a Anna Pozas, ahora publica “Dietari sentimental”, que se podrá leer en cualquier idioma que se traduzca menos el castellano. Es una obra más literaria y menos periodística que sus anteriores trabajos.