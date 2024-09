Francisco Marhuenda: «Tengo la suerte de hacer lo que más me gusta del mundo: periodismo»

El Círculo Ecuestre de Barcelona acogió ayer, dentro de su ciclo «Líderes de opinión», una charla con el director de LA RAZÓN Francisco Marhuenda, en diálogo con Enrique Lacalle, presidente de la entidad, y el periodista y abogado Ricardo Fernández Deu, un acto que contó con numerosos invitados, entre ellos el presidente del Grupo Planeta José Creuheras. Una oportunidad para hablar tanto del periodismo, especialmente de los retos de futuro del sector, así como de la actualidad más inmediata, tanto la nacional como la internacional.

El coloquio fue presentado por Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre, quien definió a Marhuenda como «un corredor de fondo» para añadir que «compartirás o no sus tesis, pero se ha convertido en una figura del periodismo avalada incluso por sus detractores».

José Creuheras, Francisco Marhuenda, María Isabel Estany Puig, Enrique Lacalle y Ricardo Fernández Deu Miquel González/Shooting

El director de LA RAZÓN, quien ocupa este cargo desde 2008, comentó sobre el oficio de informar que «tengo la suerte de hacer lo que más me gusta en el mundo que es el periodismo y también dedicarme a la docencia. Tengo la suerte de ser director de periódico, pese a que nunca pensé que lo sería».

En una época como la nuestra, en la que las noticias van a toda velocidad, especialmente gracias a varias redes sociales, Marhuenda, en respuesta a las preguntas de Fernández Deu, aseguró que siempre, «desde mis inicios, cuando empezaba en “El Noticiero Universal”, he oído tantas veces que los periódicos van a desaparecer». En este sentido señaló que es imprescindible «mantener una cabecera y mantener una comunidad. Si hay un acontecimiento internacional te da credibilidad si lees “The New York Times” o “The Washington Post”, no un perfil de una red social». El mundo digital, en palabras del responsable de este diario, ha hecho que las audiencias ya no sea una cosa de resultados a fin de mes. «Cada noche se pone el contador a cero y hay que empezar de nuevo», dijo.

Ricardo Fernández Deu, Jesús María Sánchez García, Francisco Marhuenda y Enrique Lacalle Miquel González/Shooting

La actualidad fue la otra gran protagonista de la conversación mantenida con Ricard Fernández Deu. El periodista y abogado abrió la conversación recordando que Francisco Marhuenda «es un referente, algo que se ha ganado trabajando y esforzándose mucho». A renglón seguido le preguntó si cree que se está desmantelando el estado de derecho en nuestro país. «Hay una preocupación al respecto», apuntó para señalar que no ayudan mucho declaraciones, como la realizadas el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando afirmó en el Comité Federal del PSOE que gobernaba y le daba igual el poder legislativo. «Eso no es normal», aseguró Marhuenda.

José Creuheras, Enrique Lacalle y Patrici Tixis Miquel González/Shooting

El director de LA RAZÓN está convencido que Sánchez seguirá en el poder. «Aguantará todo lo que pueda y más. No conozco ningún presidente que quiera irse. Para que lo echen debe haber una mayoría en la oposición y en estos momentos no la hay. Junts y PNV han optado por apoyar al Gobierno. Actualmente no hay riesgo alguno de que el PNV vote algo que incomode. Lo más complicado es el tema judicial y lo que haga Junts. Puigdemont ya ha trasladado el mensaje de que no hay mayoría. ¿Cómo se va a sostener el Gobierno? Hará todo lo que pueda y más», puntualizó. Para el responsable de este periódico, Sánchez es «alguien muy listo y resistente», además de decir que «lo admiro mucho porque es un político muy interesante. Lo que es su mayor fuerza es su mayor debilidad: su falta de empatía, me decía alguien muy cercano a él. Ha aprendido a ser duro e impecable».

Los asistentes al acto en los salones del Círculo Miquel González/Shooting

Sobre la situación actual en Cataluña, Marhuenda reflexionó que Puigdemont «es un creyente del independentismo», algo que comparó con Pujol a quien le decía que «era como Moisés que nunca llegaría a la tierra prometida. Puigdemont no quiere ser el rehén de cárcel. ¿Ir a la cárcel? ¿Para qué? Lo mejor del independentismo es que se odien entre ellos. ERC y Junts se odian. Están en guerra y eso es bueno para los que creemos en España. Así no tengo por qué elegir entre mi padre y mi madre».