"Gaudí rechazó ser diputado. Dijo que servía a Cataluña con la Sagrada Familia"

La bibliografía alrededor de la vida y la obra de Antoni Gaudí es tan amplia como las muchas fábulas y mitos que persiguen al gran arquitecto catalán. Con los ojos puestos en la realidad, Armand Puig acaba de publicar un ensayo en el que se adentra en el creador de edificios como la Casa Milà o el (casi) inacabado templo de la Sagrada Familia. «Antoni Gaudí, vida y obra», publicado en castellano por Arpa y en catalán por Pòrtic, es una biografía que se acerca al lector a partir de los documentos originales existentes, además del propio estudio que Puig ha realizado de la simbología que el de Reus introdujo en su producción.

Un momento. ¿Acabamos de decir Reus? Ese es precisamente el primer gran enigma alrededor de Gaudí. ¿Fue en realidad hijo de esa localidad o de la cercana Riudoms? Dejemos al biógrafo que conteste. «Es una polémica artificial. Es hijo de Reus, como él mismo dijo en muchas ocasiones. La documentación escrita oficial y legal es precisamente sobre Reus. Ahora bien, el imaginario es de Riudoms, como lo demuestran las formas y las figuras», aclaró Armand Puig.

El especialista admitió que ha tenido que trabajar con poco material redactado por la mano de Gaudí porque «obra escrita hay muy poca. Unos cien textos, la mayoría redactados cuando tenía menos de treinta años. De adulto y anciano no escribió, pero sí hablaba y los que lo escuchaban tomaban notas. No hizo artículos ni conferencias, pese a que se lo pedían. Solo hablar a quien se acercaba a la Sagrada Familia».

No dejó escritos, pero sí contó lo que quería en la piedra de los edificios que él imaginó. A este respecto, Armand Puig aclaró que en el caso de Gaudí «la principal memoria es su obra. Habla a través de su obra, se configura a través de su obra. Cada momento de su vida está vinculado con lo que hace y siente». Hay, en este respecto, un importante impulso religioso en todo cuanto hacía el artista. «Quería que Barcelona tuviera una cristiniazación. Así que con la arquitectura lo que hace es cristianizar la ciudad. No se puede olvidar que en sus edificios civiles, en todos ellos, hay cruces. La culminación máxima de todo este proceso es la Sagrada Familia», reflexionó Puig sobre su biografiado.

Antoni Gaudí fue un hombre comprometido, pero que pese a las tentaciones rechazó en todo momento meterse en política. Puig comentó sobre este particular que «Gaudí era votante de la Lliga de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. Sin embargo, no quiso entrar en política pese a que le ofrecieron ser diputado. Dijo que servía Cataluña con la Sagrada Familia porque él es arquitecto y artista siempre. No quiso hacer política».

En estas preguntas por contestar sobre el autor del Park Güell, una de ellas es la referida a la construcción de la Sagrada Familia, un proyecto arquitectónico complejo si se tiene en cuenta que su autor falleció en 1926 cuando todavía quedaba mucho por hacer. Todo se complicó más diez años más tarde, cuando el taller de Gaudí en la Sagrada Familia fue saqueado destruyéndose las maquetas que había proyectado el genio para la que debía ser su gran obra. «Sí, en 1936 se destruyeron las maquetas. Se trocearon. Entre 1940 y 1950, con mucha paciencia, se rehicieron los trozos que quedaron. Gaudí no trabajaba con planos sino con maquetas porque quería saber todas las dimensiones. Así que le puedo asegurar que se ha seguido escrupulosamente lo que dicen las maquetas», aclaró el estudioso del arquitecto. Precisamente, sobre la Sagrada Familia, Armand Puig apuntó que «él dijo que no podía acabarlo porque era demasiado para él. Antoni Gaudí pensaba que lo acabaría en diez años. Cuando quedó removido por la gracia divina vio que aquello era un gran cántico de alabanza, asñi que declaró que esto lo acabarán quienes vendrían después. Sí, naturalmente, la Sagrada Familia no es Gaudí sino un Gaudí visto por aquellos que desde devoción acaban obra de un genio. Y lo están haciendo muy bien».