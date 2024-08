El 'gegantons' dedican el pregón de las fiestas de Gràcia de Barcelona al problema de la vivienda

Las Festa Major de Gràcia de Barcelona ha empezado este miércoles por la tarde, a las 19.00 horas, con el pregón a cargo de los 'gegantons' Torradet y Gresca, que han dedicado una parte de su discurso al problema de la vivienda. "Gràcia ha sido desde siempre un barrio acogedor y abierto, pero en los últimos años muchos de vecinos han tenido que marcharse por qué las casas están demasiado caras y no pueden pagarlas", han dicho. Además, los pregoneros han reivindicado el carácter local de las fiestas y han criticado la masificación: "Hay mucha, mucha gente, incluso algunos vecinos, que no pueden ni salir a pasear". La primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, también ha asistido al pregón, y cuando se ha asomado al balcón para desear a los vecinos una buena fiesta mayor le han abucheado al grito de 'fuera'.

Las fiestas de Gracia de Barcelona han comenzado sin el pasacalle previo, que estaba programado para las 18.30 horas y que finalmente no se ha celebrado. El conflicto entre la Coordinadora de Colles de Cultura y la Colla Vella ha marcado el inicio de estas fiestas, que no contarán con los habituales 'correfocs' ni con actividades de fuego después de que el Ayuntamiento les haya denegado los permisos alegando que no se daban las circunstancias indispensables para llevarlas a cabo a raíz de las discrepancias entre ambas. A horas de empezar las fiestas, a mediodía de este miércoles, Bonet veía "todavía posible un acuerdo" entre las 'colles' que permitiera desarrollar todas las actividades. De hecho, ha remarcado que, dadas las conversaciones que se han llevado a cabo entre 'colles' durante toda la jornada, la situación no estaba "en la foto final" y confiaba en un acuerdo que pudiera revertirla. El acuerdo no se ha producido y de momento ha afectado a la tradicional Passada del Pregó y a los tambores y las grallas, que se han cancelado, según ha comunicado la Fundació Festa Major de Gràcia en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Con el pistoletazo de salida, se avecina una semana de fiestas (hasta el miércoles 21 de agosto), que albergarán un programa de más de 900 actividades y 23 calles adornadas por las comisiones de fiestas, que llevan un año trabajando en sus locales para decorar las calles y plazas del barrio. La novedad de este año es que la entrega de premios se trasladará al lunes 19 de agosto, pasado el fin de semana, para reducir las aglomeraciones de gente. También destaca como novedad de esta edición que habrá una noche, la del 18 de agosto, sin conciertos ni música amplificada para reducir la afluencia de gente en esta franja y tener una mejor convivencia con los vecinos que no participa en las actividades.