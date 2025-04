Funeral del Papa Francisco: ¿Donald Trump es católico? ¿Y Melania?

El Vaticano está ya preparado para recibir a una multitud de fieles y dignatarios internacionales en el funeral del Papa Francisco, programado para este sábado en la Plaza de San Pedro. El pontífice falleció el lunes a los 88 años y será despedido en una ceremonia marcada por su deseo de simplicidad y austeridad.

Entre los mandatarios se encuentra Donald Trump. El presidente estadounidense se crio en la doctrina presbiteriana y se identificó públicamente con ella durante la mayor parte de su vida adulta, incluso durante su campaña presidencial de 2016. Sin embargo, en 2020 declaró que se consideraba cristiano no confesional.

Gestos de devoción

Por su parte, Melania Trump sí es católica y en su audiencia privada con el Papa Francisco en 2017 protagonizó varios gestos que confirmaron su fe católica.

En aquella ocasión, Melania acudió cumpliendo los protocolos más estrictos de su religión: velo oscuro y traje negro. Se trataba del primer encuentro entre dos líderes que compartían una visión dispar en torno a temas como el cambio climático o el trato a los inmigrantes. Al matrimonio le acompañaron su hija Ivanka y su marido Jared Kushner.

Cuando el pontífice le regaló un rosario, ella le pidió en italiano que se lo bendijese. El siguiente acto de fe fue su visita a la capilla del hospital católico infantil Bambino Gesú. Guiada por la duquesa Maria Grazie Salviati, miembro del Consejo de Administración y heredera de la familia fundadora del Bambino Gesù hace casi 150 años, la primera dama se santiguó con agua bendita, encendió una vela y rezó ante el durante unos minutos ante el Sagrario.

Su manera de hacer la cruz

En otro espacio de este mismo hospital, depositó unas flores a los pies de una imagen de la Virgen y se santiguó haciendo la señal de la cruz. Llamó la atención que se llevara la mano desde la frente al hombro, en lugar de la frente al pecho, como marca el rito cristiano latino y también el griego. Ese mismo año, la portavoz de Melania, Stephanie Grisham, confirmó que la primera dama americana es católica, la única de la historia, con la excepción de Jacky Kennedy.

Hija de un militante del partido comunista yugoslavo y natural de la localidad eslovena de Sevnica, mayoritariamente atea, no está claro el origen de su catolicismo, pero sí su convicción, aunque no practique de manera frecuente. No obstante, se casó con Donald Trump, a quien conoció en 1998, en una iglesia episcopaliana (anglicana) en 2005. En esa misma iglesia bautizaron en 2006 a Barron, su hijo común.