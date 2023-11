El Govern planea adelantar las restricciones por sequía

Cataluña se prepara para entrar en la llamada fase de emergencia por sequía, prevista para diciembre en el área metropolitana de Barcelona y en Girona. Pero para suavizar su llegada, la Generalitat planea crear un estado de transición llamado «estado de pre emergencia».

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunció que están estudiando declarar esta fase «en los próximos días» debido a la situación crítica de sequía. «Tenemos que avanzarnos a los escenarios y aprovechar al máximo las reservas», justificó la portavoz. Plaja detalló que «estamos delante de la sequía más extrema desde 1915», tanto por su duración de 36 meses, por su intensidad y por la superficie que afecta.

La portavoz quiso subrayar que cinco de las seis últimas estaciones húmedas (primavera y otoño) han sido «secas o muy secas». «Cataluña nunca había tenido que hacer frente a una sequía tan crítica, debida a una lluvia del todo insuficiente», aseguró Plaja.

Los embalses catalanes ya se encuentran por debajo del mínimo histórico (18,89%) y las previsiones para las próximas semanas no son optimistas. Para que los pantanos no caigan hasta el 16%, la administración ha decidido tomar «medidas extraordinarias» que todavía no han concretado, pero que podrían llegar a restringir los consumos domésticos.

La Generalitat había previsto que los municipios del sistema Ter-Llobregat pasaran de la excepcionalidad directamente a la emergencia. No obstante, tal y como detalló ayer en la rueda de prensa el director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, ahora entraran en es este período «intermedio» entre la excepcionalidad y la emergencia, una «fase preparatoria para la máxima concienciación».

Este estadio, detallaron Plaja y Reyes, servirá para aplicar medidas de transición hacia las restricciones más intensas de la fase de emergencia. El director de la ACA especificó que esta fase de pre emergencia solo se aplicaría al sistema Ter-Llobregat, porque es dónde vive más gente (5 millones de personas) y dónde hay más actividad comercial e industrial, debido a que incluye el área metropolitana de Barcelona.

Reyes apuntó que hoy la preocupación es mayor que en septiembre, «entonces, confiábamos en la ventana que se abría para las lluvias (los meses de septiembre y octubre). Pero las precipitaciones fueron insuficientes». Ahora, hasta el mes de marzo no se abre otra ventana, a no ser que se den situaciones extraordinarias, como ocurrió con el temporal Gloria, que en enero de 2020 dejó los pantanos a rebosar.

«Estamos en un punto de inflexión», aseguró el director de la ACA, que aprovechó la ocasión para apelar a la concienciación de la ciudadanía. Alertó de que esta sensibilización se debe centrar en el uso del agua en casa, pero también en espacios del día a día, como el gimnasio o el trabajo. También detalló que el consumo ideal en domicilios es de 90 litros por persona y por día.

A día de hoy, solo 37 municipios de Cataluña están en emergencia, la mayoría de ellos en el Empordà. Sin embargo, Agbar prevé que en los próximos días más municipios entren en fase 1 de emergencia, entre ellos el área metropolitana de Barcelona. Para preparar este nuevo escenario, la compañía de aguas hace dos meses que hace pruebas de reducción de la presión en la red. Unas evaluaciones que, según el coordinador del Plan de Sequía de Aguas de Barcelona, Josep Lluís Armenter, se hecho «sin incidencias» y, por lo tanto, la red está «preparada» para aplicarlo en los municipios que se sitúen por encima de los límites fijados por la ACA.