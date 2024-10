Un grafiti denuncia y pone esposas a Íñigo Errejón en Barcelona

En los alrededores de la calle Montanyans, en el casco antiguo de Barcelona, es fácil encontrar muy diversas obras de arte urbano. Probablemente la más impactante de todas es la que desde esta mañana puede verse en la citada calle y que tiene como protagonista al ex portavoz parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, y acusado de violencia sexual contra las mujeres.

La obra nos presenta a Errejón mirando directamente al espectador y esposado. La imagen está atravesada por el mensaje "SEACABÓ" en letras moradas, salvo la S en roja en alusión a Sumar, la formación política del dirigente.

La artista urbana italiana Laika1954 es la autora de este trabajo. Conocida por sus pósteres en favor de los derechos humanos y en favor de la mujer, Laika1954 aseguró en un comunicado que "la violencia machista es un cáncer que debe ser erradicado, es necesario adoptar una postura firme, denunciar siempre, sin miedo, y al mismo tiempo educar a las nuevas generaciones con valores que rompan con el pasado, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir". Por todo ello añade que "el hecho de que ciertos comportamientos provengan de la izquierda es una prueba de que el patriarcado es transversal y estructural". En la misma nota apunta también que "la sociedad ha cambiado, el feminismo avanza y ya no hay vuelta atrás. En una Europa que corre el riesgo de ser arrasada por una ola nacionalista, conservadora, machista, homófoba y xenófoba, no podemos permitirnos errores".