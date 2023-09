Graves insultos del independentismo a Àngel Llàcer por decir que prefiere que sus obras de teatro sean en castellano por acceder a más público

El actor, presentador televisivo y dramaturgo catalán Àngel Llacer fue protagonista invitado en ‘El Cafè d’Idees’ de este pasado miércoles. Allí llevó a cabo una reflexión que no ha gustado nada a los radicales independentistas, que a través de las redes sociales le están dedicando todo tipo de insultos y faltas de respeto. “Si lo hiciéramos en catalán, tendríamos mucho menos público de lo que tenemos”, dijo en un sentido comercial, no lingüístico.

El barcelonés volvía a la pantalla pequeña hace tan solo unos días después del estreno de La puntual, su programa en TV3, pero este no es ni mucho menos su único proyecto para la nueva temporada. Este 13 de septiembre, lo que fuera profesor de la academia de Operación Triunfo ha visitado el Café d’idees de Gemma Nierga, junto con el actor Enric Cambray. El motivo: el inminente estreno de The Producers, un nuevo espectáculo teatral que el Teatro Tívoli de Barcelona acogerá desde el próximo viernes 15. Un espectáculo en castellano.

Era inevitable que la pregunta saliera a colación. Nierga, ha aprovechado al máximo la conversación con los directores artísticos de la adaptación al español del mítico filme musical estrenado en el 2005. “No levantáis grandes espectáculos en catalán”, empezaba la periodista, a lo cual Llàcer respondía rápidamente y de manera muy contundente con uno “porque es imposible”. En la entrevista, la presentadora del espacio de La 2 ha remitido a “un argumento presupuestario, económico”. El jurado de “Tu cara me suena” ha querido, sin embargo, matizar las declaraciones, asegurando que no es una cuestión general, sino que se trata de una necesidad “en este tipo de espectáculo”. “El espectáculo musical más visto de los últimos diez años en Cataluña está producido por mí y se llama El petit príncep”, ha matizado sobre una de sus más aclamadas producciones en catalán.

“Si lo hiciéramos en catalán, tendríamos mucho menos público del que tenemos. Eso es un problema que no es nuestro, eso es un problema de las escuelas. En las escuelas se habla en castellano”, ha proseguido. Gemma Nierga ha interceptado el mensaje para destacar, pues, que no se trata “solo para que después lo podáis llevar a Madrid, es porque viene más gente si el espectáculo es en castellano”. Cambray no ha perdido la oportunidad de decir la suya en una cuestión de este interés y ha sentenciado que “hoy día, es así”.