Las guarderías de Barcelona no sirven carne de cerdo y el Ayuntamiento del PSC explica por qué

La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de no incluir carne de cerdo ni sus derivados en los menús de las guarderías públicas ha desatado una fuerte polémica en redes sociales y en algunos sectores políticos y ciudadanos. Todo comenzó con una pregunta lanzada por la exdiputada Sonia Sierra: “¿Nos podéis explicar, por favor, por qué no se sirve cerdo en las escuelas infantiles?”, acompañada de una captura de pantalla del portal municipal donde se especifica que, en efecto, “en las guarderías no se consume carne de cerdo ni derivados”.

La pregunta de Sierra reabrió el debate sobre cómo deben adaptarse los menús escolares a la diversidad cultural y religiosa de los alumnos. Días después, otra usuaria, Eva García, trasladó la misma cuestión al consistorio, y decidió hacer pública la respuesta oficial que recibió del Instituto Municipal de Educación.

“Alimentación inclusiva”

En su contestación, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSC, partido que recientemente levantó una polémica por organizar un taller sexual con niños de primaria, argumenta que “no ofrecemos carne de cerdo en nuestros menús para poder proporcionar una alimentación más inclusiva y adaptada a las realidades diversas de los alumnos”. La medida, insisten, responde a “motivos culturales y religiosos”, y se enmarca en la Instrucción sobre la diversidad alimentaria de los comedores sociales en los centroseducativos, un documento que guía la planificación de las dietas escolares en base a criterios de respeto a la pluralidad.

La respuesta, lejos de calmar las aguas, ha generado nuevas críticas. Eva García, quien compartió la contestación en redes sociales, expresó su desacuerdo: “Una comida inclusiva que excluye alimentos que comen los no musulmanes es discriminación”.

Reacciones encontradas

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios acusan al Ayuntamiento de ceder ante lo que consideran “presiones religiosas”, y denuncian una discriminación hacia los niños que sí podrían consumir carne de cerdo. En los comentarios se repiten palabras como “discriminación”, “imposición” o “sumisión”, y hay incluso quienes alertan de un “ataque al sector cárnico”.

"¿Más inclusiva con quién, Ayuntamiento? Mis hijas sí que comen. No las veo incluídas", decía una usuaria.

Por otra parte, hay voces que defienden la medida como una solución práctica que evita la necesidad de elaborar múltiples menús, al tiempo que permite incluir a todos los niños sin que ninguno quede excluido por razones religiosas o culturales.