Herrera, presidente

Imagino que están ustedes tan hasta ahí de la investidura, la amnistía, el sursum corda y en general de la tremenda tabarra que nos vienen dando día a día nuestra clase política, con espectáculos que jamás hubiese podido ni imaginar Berlanga en su genial «La Escopeta Nacional».

Hay gente a la que le apasiona criticar y no hace nada, persistentes aplaudidores oficiales que te dan ánimos cuando haces o dices algo que les gusta, o te ponen verde si es lo contrario. Pero ellos de mojarse lo justillo no sea que se debilite la cartera.

Para que quede claro, ya personados en la operación Volhof y en la de los CDRs, con el magnífico equipo de Fuster-Fabra Abogados, nos hemos personado en la causa llamada Tsunami Democràtic en nombre de dos policías heridos y luego olvidados en los incidentes que se produjeron en Barcelona.

Es objetivo reconocer que son víctimas del terrorismo y decir la nuestra cuando se pretenda aplicar la Ley de amnistía.

Siempre me ha gustado más actuar que hablar y hablar cuando procede antes que callar, por eso hoy quiero mojarme en una campaña: Pido el voto para Carlos Herrera en su campaña para presidir la Federación Española de Fútbol.

Carlos es un tipo simpático, inteligente, honesto, y gran profesional que aterriza en esta historia igual que un paracaidista en medio de un ballet, no se si sabe donde se quiere meter o es que tiene unos cataplines tan grandes que le importa un bledo jugársela. Servidor conoce el mundo del fútbol, como aficionado, y nunca he hecho nada por meterme en la tripa de lo que me apasiona, pero por cuestiones profesionales. ¿Les suena; Operación Oikos, caso Neymar 2, caso Rosell, Barçagate, Negreira, etc., etc.?, algo he tenido que aprender y pueden creerme, es lo mas liado que he conocido en mi vida y miren que he conocido casos y muchos complejos.

Pero Carlos en mucho Carlos y pese a ser un mes mayor que este servidor, lejos de la jubilación ha decidido complicarse la existencia,: Aunque tiene una ventaja como la tengo yo, y la suya se llama Pepa, que es tan inteligente, valiente, y simpática como él, más prudente pero mucho más guapa.

Como le dijo mi padre a un amigo suyo al que nombraron ministro «Me alegro por España, lo siento por ti».

Pues eso Maestro, valor, fuerza y al balón que capacidad no te falta.