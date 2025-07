¿Aliança Catalana se presentará a las elecciones generales al Congreso de los Diputados? Sílvia Orriols responde

Si se hace un repaso de la política catalana de los últimos dos años hay que hablar, necesariamente, del fenómeno de Aliança Catalana. El Vox catalán, como muchos la han llamado, empezó a ganar fuerza antes de las elecciones municipales de 2023. Con un fuerte discurso centrado en lo poco fiables que eran los partidos independentistas tradicionales, los del procés, y en criticar la inmigración ilegal y la islamización de Cataluña, el partido empezó a ganar adeptos.

Poco después, en las mencionadas municipales entró con fuerza al Ayuntamiento de Ripoll, localidad natal de su líder, Sílvia Orriols, donde esta, gracias a una abstención de Junts, acabaría haciéndose con la alcaldía, lo que le valió un importante altavoz para seguir dándose a conocer. No fue hasta las autonómicas de 2024 cuando el partido de Orriols volvió a dar un golpe sobre la mesa en Cataluña, entrando con dos diputados al Parlament. Desde entonces, se ha especulado mucho con su crecimiento, su techo y si van a dar el salto a Madrid. La pregunta no es inocente, pues se trata de un partido que, sin tapujos, llama colonos a los españoles, dice que Cataluña está subyugada por el Estado español y cree que la nación catalana está en peligro. Incluso, para ella, ERC, Junts y la CUP bailan al son del "españolismo".

Ante toda esta especulación, Orriols escribió una publicación en la red social "X" en la que despejó las dudas. "No tengo ninguna duda de que Aliança sacaría representación en Madrid..." comienza la publicación. Y no es descabellado, pues ante los cada vez más conocidos problemas de inseguridad que azotan a Cataluña, muchos catalanes están optando por opciones y alternativas como Aliança o Vox.

Sin embargo, dice Orriols, "para sacarla (la representación), primero debería presentarse. Y eso no va a suceder. Aliança no es ninguna agencia de colocación. Es el partido que salvará a Cataluña. De ahí el miedo y las correderas en los pasillos...". Por lo visto, a día de hoy, el partido no tiene pensado presentarse a Madrid.

El auge de Aliança Catalana

Al partido, para muchos la extrema derecha catalana, se le han puesto etiquetas de xenofobia, racismo e islamofobia. Eso se debe al duro discurso que articulan. Contra la inmigración, hablan a favor de deportar a todos los ilegales, y consideran que es una herramienta del Estado español para disolver la identidad de Cataluña. Centran casi todas sus intervenciones públicas en poner el foco en esta problemática, y creen que es uno de los principales problemas de Cataluña, tanto por la inseguridad que genera como por el "remplazo poblacional".

En cuanto a la islamofobia, Orriols se ha declarado abiertamente islamófoba e insiste en que el islam es una "ideología política" peligrosa que es "incompatible con los valores occidentales". Su partido inició una cruzada contra el velo islámico y las mezquitas fundamentalistas, al considerar que promueven los malos tratos y las vegaciones contra la mujer y contra los homosexuales. En el Parlament, por ejemplo, Orriols hace bandera de eso prácticamente en todas sus intervenciones.

Además de inmigración, islamismo e inseguridad, Orriols se ha hecho conocida por su fuerte identitarismo catalanista. Independentista, sí, pero no procesista, pues consdiera que los partidos independentistas tradicionales tomaron el pelo a los catalanes y acabaron de rodillas ante el estado español. Además, Orriols tiene una visión de Cataluña muy concreta: una fiel a sus raíces occidentales, a su identidad cristiana y tradicional y que lucha por conservar su historia.

Todo esto, sobre todo las denuncias referentes a la inmigración, ha hecho que gane cada vez más adeptos entre los catalanes. Independentistas o no, muchos optan por Aliança, o incluso por Vox, debido a los problemas de inseguridad que acontecen en las calles y en los barrios, sobre todo trabajadores. Según el último barómetro político del CEO, Aliança aumentaría sustancialmente su presencia en el Parlament de Cataluña, pasando de los actuales 2 diputados con los que cuenta ahora, a entre 8 y 10. Un ascenso notable. Algo que ilustra esto es un comentario de un usuario a la publicación ya citada:

Te lo he dicho muchas veces, pero es una lástima que seas tan independentista...Si no lo fueras, te digo yo que sacarías muchos más votos aquí en Cataluña.