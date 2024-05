El independentismo radical denuncia a uno de los mayores centros comerciales de Barcelona por usar el castellano

Las redes sociales independentistas y sus internautas no desaprovechan nunca la situación para acosar el uso del castellano en tiendas, bares, restaurantes, centros comerciales...en muchas partes. En esta ocasión le ha tocado a un reconocido centro comercial de Barcelona (L’Illa Diagonal) y más concretamente a su zona de restauración.

“Los de @mantincelcatala y @lenguacat podrían pasar por @lilladiagonal a ver los nuevos bares que han hecho en la parte trasera. Los carteles. Con los platos, de todos los bares, en español e inglés. Tremendo. El catalán inexistente. Esto es denunciable”, ha afirmado un usuario en sus redes sociales.

Existe otro ejemplo muy reciente y similar denunciado: “Hoy he ido a comer a este restaurante “El Misterio” y me han dicho “repitelo en castellano que no domino al catalán” toda la carta en castellano y no se han dirigido a nosotros ni un segundo en catalán cuando nosotros les hemos hablado todo el rato en catalán, vergüenza“, ha denunciado unradical separatista en su red social X