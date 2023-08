El independentismo radical planea boicotear La Vuelta a su paso por Cataluña

Òmnium Cultural ha llamado al independentismo a llevar ‘esteladas’ este sábado durante la primera etapa de La Vuelta a España 2023 que arrancará en Barcelona.

“Aprovechemos este evento con eco internacional para explicar nuestra causa en todas partes, movilicémonos!”, ha pedido este miércoles la organización cultural independentista en un tuit.

La capital catalana acogerá este sábado la primera etapa (contrarreloj por equipos) que se celebrará íntegramente en las calles de la ciudad, en un recorrido de 14 kilómetros, y el final de la segunda etapa este domingo.

Por su parte, los Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho un llamamiento en sus redes sociales para boicotear la Vuelta a España de ciclismo a su paso por Cataluña, Valencia y Andorra porque «invade los Països Catalans» y, por tanto, «no es bienvenida».

«Dejemos claro con esteladas, banderas, carteles y pintadas que la ‘Vuelta’ invade los Països Catalans y no es bienvenida», dice el mensaje, que llama a «no dejarles ni un palmo de carretera limpio». En el siguiente mensaje, los CDR detallan las fechas en las que pasará la Vuelta por los distintos destinos catalanes y valencianos, como Barcelona, Tarragona y Oliva, entre otros, para señalar los días y zonas en los que hacen un llamamiento a la acción.

Estos comités independentistas animan a hacer pintadas reivindicativas con textos como «Spain is a fascist state», «Catalonia is not Spain» o «Freedom for Catalonia» en las zonas por las que pase el pelotón, para que de esta manera puedan ser captadas fácilmente por las cámaras.