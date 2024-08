El independentismo radical señala a una empleada de un supermercado por no atender en catalán: "Son unos invasores sin educación"

“Hoy en el @CarrefourES de Teodoro Llorente Barcelona he sido atendido por Kelly y después de repetirle 3 veces mi DNI en catalán me ha dicho que hable español, al final he claudicado y se ha echado a reír. Invasores sin educación”, ha denunciado una usuaria en la red social X.

La empresa Carrefour ha sido multada con 7.500 eurospor no etiquetar unos pañales en catalán. La denuncia fue presentada por la ultraindependentista Plataforma per la Llengua, que posteó la acción en su cuenta de X.

El origen de la sanción parte de la denuncia que la plataforma puso en 2017 ante la Agencia Catalana de Consumo. La empresa recurrió la sanción, pero la juez Montserrat Raga, titular del Juzgado contencioso-administrativo 8 de Barcelona, ha desestimado la queja de Carrefour, de modo que avala la sanción de Consumo al ser «proporcional» y con «criterios acertados«.