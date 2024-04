La independentista ERC celebró el fin del Ramadán con un acto en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) que segregó a hombres y mujeres

Sucedió en Santa Perpètua de Mogoda, población en el área metropolitana de Barcelona. "Finaliza el mes de ayuno, marcado por la reflexión, la generosidad y la solidaridad”. Con estas palabras, la delegación del partido en la localidad felicitaba el fin de esta festividad musulmana. Las críticas vinieron por la imagen adjunta, en el que se veía un acto religioso con segregación por sexos.

No es ni muchísimo menos el primer acercamiento de ERC a la comunidad musulmana de Cataluña con el claro objeto de la captación de votos. Se firmó un acuerdo para promover el árabe en las escuelas, se felicita el Ramadán por X (Twitter), pero nunca las Navidades, se oculta la nacionalidad de los delincuentes si son marroquíes, se permite el burkini en las piscina públicas, etc etc.