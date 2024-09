‘La Joia’, un documental sobre Bad Gyal, abrirá el 22 Festival In-Edit

El 22 Festival In-Edit de cine documental musical de Barcelona, que se celebrará del 23 de octubre al 3 de noviembre en los cines Mooby Aribau, proyectará más de 60 producciones. La edición de este año abrirá con un documental sobre la joven cantante Bad Gyal, llamado ‘La Joia’ y contará con el debut de Antón Álvarez (más conocido como C. Tangana) como director en ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’.

El festival se inaugurará con el estreno mundial de ‘La Joia’, dirigido por David Camarero, que trata sobre el ascenso a la fama de la cantante internacional Bad Gyal. La proyección del documental, que se celebrará el 23 de octubre, contará con la participación de la artista y el equipo del proyecto, informó el festival este jueves en un comunicado. ‘La Joia’, a lo largo de tres años de filmaciones, muestra la parte más real de la cantante de Vilassar de Mar. El director de la película, David Camarero, es el realizador de todos los conciertos de la artista catalana.

Otro de los platos fuertes de esta edición del festival dedicado a los documentales musicales es ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, la primera película dirigida por el conocido cantante C. Tangana. Con este documental, el también conocido como «El Madrileño» dirige una historia de pasión, amor y perdón protagonizada por el propio músico Yerai Cortés y envuelta a en toda una experiencia musical.

El festival In-Edit había avanzado títulos para esta edición en julio entre los que figuraban ‘Blur: to the end’, de Toby L.; ‘Devo’, de Chris Smith; ‘Luther: never too much’, de Dawn Porter; ‘Omar and Cedric: if this never get weird’, de Nicholas Jack Davies; ‘Simple Minds: everything is possible’, de Joss Crowley.

También se anunció ‘The Stones and Brian Jones’, de Nick Broomfield; ‘ZEF. The story of Die Antword’, de Jon Day; ‘Marisol, llámame Pepa’, de Blanca Torres, y ‘Zeleste, el record de tantes ocasions’, de Rafael Moll y Albert de la Torre.

Ahora, la programación ha añadido títulos como ‘Prohibido ganar Eurovisión’, de Marcos Cabotá, sobre el grupo Nash; ‘Zambra’, de José Sánchez Montes; ‘Born to be wild’ sobre el grupo de rock Steppenwolf; ‘Il segreto di Liberato’ sobre el fenómeno napolitano de la música urbana; ‘June’, de Kristen Vario, sobre June Carter.

También se han incluido documentales como ‘Mogwai: if the stars had a sound’, de Antony Crook; ‘Pavements’, de Alex Ross Perry, sobre la banda Pavement; ‘They all came out to Montreux’, de Oliver Murray, sobre el icónico festival suizo, y ‘Carles Sabater: No espereu res de mi’, de Jordi Call, entre otros.

El In-Edit 2024 incluirá tres galas especiales: la proyección de ‘Estopa’, el documental sobre el concierto del 25 aniversario que hicieron en el Estadi Olímpic de Barcelona para Movistar+ –que los propios hermanos Muños presentaran en el festival en una gala–; el preestreno de ‘Supersubmarina: cien maneras de volver’, un especial del programa ‘Salvados’, y el primer capítulo de la serie ‘From Dance to God’, una producción del propio festival para la plataforma CaixaForum+.

Por su parte, el grupo Lagartija Nick ofrecerá, al finalizar la proyección del documental ‘Generación Lagartija’ sobre sus influencias, una actuación musical íntima en formato trío con Antonio Arias, Eric Jiménez y Juan Codorníu.

El festival también contará con ‘Eno’, un documental generativo sobre el compositor Brian Eno – productor de grandes artistas como David Bowie, U2 y Talking Heads– que su director, Gary Hustwit, remezclará por primera vez en Europa sobre el escenario utilizando inteligencia artificial.