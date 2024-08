Jové (ERC) advierte al PSC de que perderá su apoyo si no se cumple el acuerdo: "No nos temblará el pulso"

El portavoz del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha avisado al PSC de que perderá el apoyo de ERC si no cumplen el pacto de investidura que alcanzaron la semana pasada y que permitirá al líder socialsita, Salvador Illa, ser el nuevo presidente de la Generalitat. "No duden que no nos temblará el pulso si no aplican aquello acordado", ha advertido el portavoz, en su réplica al discurso de investidura del exministro, añadiendo que se trata de un pacto "bueno para el conjunto del país". Jové ha confesado que ERC "siente desconfianza y distancia con el PSC" y ha asegurado que tienen memoria y motivos para esta desconfianza por el papel del PSOE y el PSC en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2020, un tema que también ha traído a colación en el pleno el portavoz de Junts, Albert Batet, criticando la "excepcionalidad" de la investidura que se vota hoy en relación al regreso y búsqueda del líder de su formación, Carles Puigdemont. "El PSC no tiene la legislatura asegurada", ha advertido el portavoz, que también ha respondido a las críticas de Batet por su pacto con los socialsitas: "La mayoría independentista ya no existe, cuando la hubo, ustedes abandonaron el Govern y forzaron elecciones", ha dicho Jové al portavoz posconvergente. Pese al tono crispado entre los republicanos y Junts, el portavoz de ERC, siempre con un tono pausado, ha celebrado el regreso de Puigdemont y lamentado, a su vez, que no pudiera estar presente en el hemiciclo, "donde debería estar".