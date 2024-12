La seguridad en Cataluña evidencia las primeras grietas entre los socios de Illa

La sesión de control al Govern ha evidenciado las primeras grietas entre el ejecutivo de Salvador Illa y uno de sus socios de investidura, Esquerra Republicana. La causa fue la Junta de Seguridad de Cataluna de la semana pasada.

En dicha reunión se decidió que todavía no se daría potestad a los Mossos d’Esquadra para que controlen la seguridad en puertos o aeropuertos por falta de efectivos. También se resolvió incorporar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema de emergencias del 112.

Tales medidas no gustaron nada entre las filas independentistas, pero si hay una formación a la que debería tener en cuenta el Govern es ERC, socio mayoritario del PSC. Tanto es así, que el presidente de la formación republicana en el Parlament, Josep Maria Jové i Lladó, ha avisado al presidente de que no negociarán ningún nuevo acuerdo con el Govern si no se revierte la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el 112. «Reviertan el despropósito de los acuerdos del 112 de la Junta de la semana pasada o no cuenten con nosotros. Rectifiquen y cumplan», le ha espetado a Illa en el hemiciclo.

Del mismo modo, ha añadido, en clara alusión a la negociación de los Presupuestos que “ERC estará cuando cumplan los acuerdos de investidura, pero no estaremos nunca cuando reculen en la defensa de la soberanía del país” y que “solo estamos comprometidos en los acuerdos de investidura de agosto. No cuenten con otras negociaciones”.

En su turno y sintiéndose atacado, el presidente Illa ha negado cualquier retroceso y defendió el “carácter integral” de los Mossos como policía de Cataluña aunque, admitió, “ningún cuerpo policial puede actuar sin mecanismos de cooperación con otros cuerpos policiales”. Sin embargo, en referencia al número de efectivos, ha aseverado que “cuando haya las condiciones para poderlas asumir” los Mossos se ocuparán de los puertos y aeropuertos catalanes.

Del mismo modo, ante el duro tono de Lladó, Illa ha asegurado estar “abierto a escuchar propuestas de grupos con experiencia que mejoren el objetivo de proteger a los ciudadanos y que garanticen un buen servicio a los catalanes”,

A la estela de Marlaska

Por su parte, la diputada de la CUP, Laia Estrada, ha acusado al Govern de seguir los deseos del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska al dar acceso a la Guardia Civil y a la PN al 112. "Señor Illa, para usted, ¿los intereses de Cataluña son los mismos que los de España?", ha preguntado la diputada. Estrada también reprochó textualmente a Illa que es totalmente inédito ceder competencias por iniciativa propia y estar cediéndole soberanía al gobierno central.

Ante dicha acusación, el líder de la Generalitat ha asegurado que Cataluña no perderá autonomía: "No cederemos ninguna competencia y cuando yo acabe mi presidencia Cataluña tendrá más competencias que cuando empecé", expresó.

“Nos enredamos con el 112”

Por su parte, la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, también ha negado que Cataluña haya renunciado a "ninguna competencia" en materia de seguridad, y expresó que se están sobredimensionando los acuerdos alcanzados: "Nos enredamos con esto del 112. Lo único que se está haciendo es que el aviso no llegue por llamada, sino que llegue por la plataforma telemática. Nada más", ha subrayado en respuesta al diputado de Junts Josep Rius, que también se quejó de los acuerdos de la Junta.

Tras apuntar que Cataluña tiene competencias exclusivas en el 112 desde el 2007 y que esto "no ha cambiado", Parlon ha explicado que las capacidades operativas de los cuerpos policiales españoles, estrictamente en el ámbito de las competencias en emergencias, ya estaban integradas previamente en la Junta de Seguridad.

Y es que, según la consejera, el 112 ya está traspasando llamadas cuando hay una situación de emergencia: “Desde antes de que se celebrara la Junta y que yo fuera consejera, los Mossos ya traspasaban llamadas directas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional”.

Pese a todo, Rius ha acusado a los socialistas de querer "desintegrar" la policía catalana y el autogobierno catalán, y reclamó que los Mossos d'Esquadra actúen como único cuerpo de seguridad en Cataluña, sin negar la posibilidad de que puedan colaborar con otros cuerpos y organismos de seguridad del Estado y del resto del mundo.

La consellera también ha asegurado que quieren tener las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos en la zona de aire: "Y las tendremos, pero también es cierto que necesitamos tener la policía necesaria para poderlas asumir".

Las quejas de los partidos independentistas, en concreto las de uno de los socios de investidura, ERC, se producen en un contexto de mucha incertidumbre política en Cataluña. A la disputa dialéctica de ayer, se suma la duda de quién será el próximo presidente de Esquerra, que no se sabrá hasta el sábado, y qué dirección y postura adoptará la nueva ejecutiva con respecto a los pactos con el PSC.