Junts enmienda la totalidad del acuerdo de financiación: “Es muy decepcionante, no hay nuevo modelo ni singular ni plural”

Junts ha rechazado de forma contundente el esquema de financiación que el Govern ha presentado esta mañana a los distintos grupos parlamentarios, excepto Vox, el PP, Aliança Catalana y la CUP. Lo ha hecho en palabras de Toni Castellà, vicepresidente del partido y diputado en el Parlament, quien ha calificado la propuesta como “muy decepcionante” y ha acusado al Ejecutivo de Salvador Illa de no haber informado previamente a su grupo. “El Govern no nos había informado de esto”, ha asegurado, visiblemente molesto.

Según Castellà, lo presentado no puede considerarse un nuevo modelo de financiación para Cataluña, ni en clave singular ni plural. “No hay modelo de financiación. Lo único que cambia es que, hasta ahora, la recaudación del IRPF la hacían los funcionarios del Estado, y ahora la harían, progresivamente, los funcionarios de la Generalitat. Pero solo recaudarán: seguirá siendo el Estado quien decida cuánto hay que pagar”, ha afirmado.

"A la pregunta de los 22.000 millones de los impuestos de los catalanes que se van y no vuelven, el déficit fiscal, ¿cuántos recuperaremos con este acuerdo? De momento, cero. Ni un euro más", ha lamentado Castellà, por lo que considera que se ha llegado a un acuerdo en materia de gestión administrativa pero no de recaudación.

Junts considera que este cambio técnico no conlleva ningún tipo de cesión de soberanía fiscal, ya que Cataluña seguiría sin tener capacidad normativa ni capacidad de decidir cómo se aplican sus propios impuestos. “No hay ninguna ley para Cataluña. Solo es una reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), donde caben todos. No hay singularidad, no hay modelo nuevo”, ha denunciado.

En ese sentido, Castellà ha insistido en que la medida “no se parece en nada a un concierto económico” como el del País Vasco o Navarra. “Lo único que se plantea es que quien quiera pueda recaudar el IRPF, que quien quiera tenga más tesorería, pero no más suficiencia”, ha explicado.

El fondo del problema, para Junts, es que el modelo que se insinúa no resuelve el déficit fiscal catalán, es decir, la diferencia entre lo que Cataluña aporta al conjunto del Estado y lo que recibe. “La injusticia es que una parte de los impuestos de los catalanes no tenga retorno en Cataluña, con lo que el déficit fiscal seguirá siendo el mismo”, ha lamentado.

Por todo ello, Castellà ha asegurado que Junts no ve “ningún motivo” para avalar el planteamiento del Govern. El partido mantiene su apuesta por lo que denomina el “Pacto de Bruselas”, es decir, el acuerdo con el PSOE, en el que, según Junts, se recogía la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat y la capacidad normativa sobre los mismos. “Un concierto exactamente igual que el del País Vasco y Navarra”, ha recalcado.

“Cualquier cosa que sea perpetuar el actual déficit fiscal no contará con nuestro apoyo”, ha zanjado el portavoz.