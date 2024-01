Junts pide multar a las empresas que no regresen a Cataluña para apoyar los decretos de Sánchez

Mañana se someterán a votación en el Congreso de los Diputados los tres primeros decretos anticrisis del nuevo Gobierno. Los votos de Junts, necesarios a todas luces para que salgan adelante los preceptos del ejecutivo de Pedro Sánchez, estarán finalmente condicionados a una serie de exigencias que ha hecho públicas el portavoz y presidente del partido, Josep Rius, esta mañana en una entrevista en SER Catalunya. Tras las informaciones que apuntaban que el PSOE pretendía lograr el apoyo del PP para aprobar el llamado decreto Ómnibus, y que ha desmentido el presidente y líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, los socialistas deberán sentarse a negociar con Junts.

Rius ha exigido que se retiren los decretos actuales y que se presenten separados por bloques temáticos -no como un decreto de aprobación única- y que se acuerden de antemano con su grupo parlamentario. Asimismo, en el marco de la reforma de ley de Sociedades de Capital, Junts pretende que se aprueben una serie de incentivos fiscales para las empresas que mantuvieron su sede en Cataluña en el año 2017 y aquellas que decidan volver y, a su vez, sean sancionadas aquellas que tengan el centro operativo en Cataluña y no lo hagan. La formación de Carles Puigdemont pretende, de esta manera, retrasar la aprobación de los decretos y condicionarlos a una contrapartida específica para Cataluña que pueda revertir los efectos del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que facilitó el cambio de sede social a importantes empresas catalanas en el marco de la crisis del Procés.

Fuentes del Gobierno señalaron hace unas semanas que esta maniobra, a través de la imposición de sanciones, no podía llevarse a cabo, a pesar de que el retorno de las empresas que marcharon formaba parte del acuerdo de investidura firmado por socialistas e independentistas. Aquí sitúa Junts su línea roja en las negociaciones de cara a la aprobación de los decretos, y también exigen que se retire una de las modificaciones legales que, a juicio del secretario general, Jordi Turull, "da herramientas a los jueces para retrasar la aplicación de la Amnistía", además de pedir revisar otras cuestiones de ámbito económico. En cualquier caso, Rius se ha mostrado tajante respecto al apoyo de Junts al ejecutivo central: "Nuestros votos no son un cheque en blanco".

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, explicaba esta mañana en TVE que "en todas las negociaciones, si hay un elemento en el que es difícil llegar a un punto de encuentro, hay que explorar el perímetro para ver si hay otras cuestiones que se pueden incorporar". El Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, invitó ayer a los de Puigdemont a proponer contrapartidas al apoyo a los decretos, y coincidió con Montero en que la negociación con Junts se alargará "hasta el último minuto" para salvar unos decretos que ERC sí apoyará. "Hay que dejar de pensar en elementos partidistas y pensar en el interés general", concluyó la vicepresidenta primera.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado las pretensiones de Junts acerca de las multas a las empresas que no quieran regresar al territorio de "comunismo". "Las empresas tienen derecho a invertir y a instalarse donde quieran", ha asegurado Garamendi. "Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que vuelvan a su tierra, que es lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo 'usted vuelve porque si no le multan'. No sé ni si es constitucional pero esos planteamientos son de aurora boreal", ha afirmado. Para el líder de la CEOE, lo que hay que hacer es generar el clima de confianza y de ánimo para que las empresas que se tuvieron que ir de Cataluña "con auténtica tristeza" puedan regresar.