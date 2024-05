Lana del Rey reina un Primavera Sound 2024 más femenino que nunca

Se acabó la espera. Hoy arranca en Barcelona la 22a edición del Primavera Sound, uno de los eventos musicales internacionales más importantes del país, que además da el pistoletazo de salida a la temporada de festivales. La edición de este año, que se alargará hasta el domingo 2 de junio, cuenta con un cartel más femenino que nunca, con nombres como Lana del Rey, SZA, PJ Harvey, Charli XCX y Mitski, acompañadas de otros nombres destacados como Pulp, The National o Disclousure. Una edición que consigue la paridad con un 42,36% de artistas mujeres, un 42,36% de hombres y un 15,28% de proyectos mixtos.

El festival, aunque técnicamente empieza mañana, da la bienvenida al público hoy con una jornada inaugural gratuita abierta al público en el Parc del Fòrum, que se convierte un año más en el hogar del Primavera. Actuarán Maria Jaume, Tropical Fuck Storm, Ratboys, Stella Maris y Phoenix.

Primera jornada, con Pulp y Vampire Weekend

La jornada de mañana contará con una gran presencia de grupos, ya que los cabezas de cartel son Pulp, Vampire Weekend y Justice. La reagrupada formación inglesa Pulp, liderada por el carismático Jarvis Cocker, una de las primeras en protagonizar el Primavera Sound, ya que encabezaron la segunda edición del festival en 2002. Ahora vuelven al después de 13 años para hacer vibrar al público con sus himnos como «Common People» o «Disco 2000». Quien también vuelve después de muchos años es el trío norteamericano Vampire Weekend, que no tocan en el festival desde 2008. La actuación que hará bailar a todo el mundo será la de Justice, el dúo francés con tintes de Daft Punk.

Completarán la jornada la disc-jockey y productora surcoreana Peggy Gou, que hará corear al público su conocido «(It Goes Like) Nanana»; la formación norteamericana de metal Deftones, con sus metálicos riffs y la voz aterciopelada de su vocalista, Chino Moreno; y la cantante y letrista del grupo Portishead, Beth Gibbons, que presentará su nuevo álbum en solitario. La noche de mañana también cuenta con el productor musical inglés A.G Cook, el grupo de punk rock australiano Amyl and the Sniffers, el rapero Freddie Gibbs junto al productor Madlib, el grupo disco-pop parisino L’Impératrice, y la cantautora norteamericana de Ghana Amaarae.

Lana del Rey, protagonista del segundo día

En la segunda jornada todas las miradas estarán puestas en la esperadísima actuación de Lana del Rey. La estrella internacional finalmente aterrizará en el Parc del Fòrum este viernes, después de que el festival intentará contar con ella en ediciones anteriores. La cantautora neoyorquina presentará su último trabajo «Did you know that there’s a tunnel under ocean bvd», publicado el año pasado, además de repasar sus imprescindibles «Born to Die», «Ultraviolence» o «Norman Fucking Rockwell». En importancia le acompañará The National, la formación de indie rock norteamericana liderada por Matt Berninger, que es la quinta vez que actúa en el Primavera. El tercer cabeza de cartel es Disclousure, el dúo inglés de música electrónica formado por los hermanos Howard i Guy Lawrence, que visitaron el festival en 2022.

Otros artistas imprescindibles de la jornada del viernes son Troye Sivan, cantautor australiano que, tras cinco años de parón, presentará su nuevo álbum «Something To Give Each Other», una celebración de la diversidad entre beats de house de los 90; también el cantautor mexicoestadounidense Omar Apollo, que presentará sus últimos trabajos «Ivory»y «Live For Me»; además de Arca, cantante de origen venezolano que también ejerce de DJ y productora musical. En cuanto a presencia nacional, destaca la actuación del rapero mallorquín Rels B, que presentará su álbum «a new star (1993)», estrenado hace tan solo un mes. Otra de las artistas imprescindibles del día es Ethel Cain, la cantautora norteamericana considerada como «la hija de Lana del Rey».

Tecera jornada: la más femenina de todas

La tercera jornada tiene un gran protagonismo femenino, ya que lideran el cartel SZA, PJ Harvey, Mitski y Charli XCX. El plato fuerte de la noche será la cantautora estadounidense SZA, que visita España por primera vez para presentar su último y aclamado álbum «SOS». En cuanto a PJ Harvey, la leyenda que cambió el panorama musical con su trabajo «Get Rid of Me», regresa tras siete años de silencio. La tercera protagonista de la noche será Mitski, norteamericana de origen japonés caracterizada por su indie rock con letras punzantes. Por su parte, Charli XCX vuelve al festival para levantar los ánimos del público que quede en el Parc del Fòrum a las dos de la mañana. Completan la jornada la rapera norteamericana 070 Shake, el histórico grupo punk femenino Bikini Kill y la cantautora irlandesa Róisin Murphy.

El festival se despedirá el domingo con el Brunch Electronik, una pista de baile diurna con vistas al mar que contará con disc-jockeys como The Blessed Madonna, Chloé Caillet o ANOTR.