Lara Doval, Miss Cataluña 2024: "No hablo catalán, prefiero el castellano"

Lara Doval, actual Miss Tarragona y Miss Cataluña, no habla en catalán y ha dejado claro que tampoco es "obligatorio" saber para optar a la corona del certamen de belleza. Doval ha sido entrevistada en 'Versió RAC1' por el colaborador del programa, Marc Serra. Éste le ha pedido, de entrada, en qué idioma prefería que le hablara, y la joven le ha espetado que "prefiero el castellano. Básicamente, porque me he criado en Alemania y el catalán lo hablo un poquito peor".

Ante esta situación, Serra preguntó si para optar a ser Miss Cataluña, tener el catalán era una "obligación". "Tener una base es bueno, pero no es obligatorio. He nacido en Cataluña, luego me fui a vivir a Alemania y todo el catalán se ha perdido". Lara Doval ha vuelto a vivir en el país para estudiar la carrera, pero no ha recuperado el catalán, aunque afirma dominar otros cinco idiomas.

El periodista ha mostrado su perplejidad para que en un certamen donde se escoge a una joven para que represente a Cataluña, entender o hablar catalán no sea un requisito para excluir candidatas.