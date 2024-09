Libertad vigilada para el menor que atropelló presuntamente a otro en Avià (Barcelona)

La jueza ha decretado libertad vigilada e intervención terapéutica para el menor de 17 años que atropelló presuntamente a otro de 9 en Avià (Barcelona) el sábado por la noche.

El juzgado de Menores 4 de Barcelona ha recibido este domingo al menor detenido en relación con el atropello con un coche, informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El herido está hospitalizado en estado crítico por el atropello, tras el cual los Mossos d'Esquadra localizaron el vehículo y al joven que presuntamente lo conducía.

La policía catalana, que sigue investigando el caso, localizó el vehículo tras el atropello y procedió a la detención del menor, que presuntamente lo conducía, al que le achacan delitos de lesiones por imprudencia, conducción temeraria, abandono del lugar y conducir sin permiso.

El Ayuntamiento de Avià ha suspendido todos los actos de las fiestas de 2024 tras el accidente de tráfico. El consistorio lamenta "profundamente los hechos" y ha trasladado su apoyo a los afectados.

En declaraciones a Rac1, la subjefa de la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, Elena Martínez, ha asegurado que no descartan otras detenciones. Martínez ha apuntado que, por el momento, una segunda persona está en comisaría en calidad de investigado y es posible que una tercera también esté implicada, por estar ambos dentro del vehículo durante el accidente. No ha confirmado si el conductor iba bajo efectos de las drogas o no, y ha afirmado que el caso está en vías de investigación.