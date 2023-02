Mario Conde sigue bebiendo tragos de ron

El autor cubano Leonardo Padura no podía ayer disimular su entusiasmo al saberse ganador del Premio Pepe Carvalho que otorga el BCNegra, «un premio indiscutible», en palabras de Carlos Zanón, comisario del certamen dedicado a la literatura policíaca.

Padura, en un encuentro con la Prensa, habló de lo que significa para él tener un premio que, inevitablemente, le recuerda a su querido Manuel Vázquez Montalbán, algo que aparece en Mario Conde, el protagonista de la serie policial del autor cubano. «Mario Conde es nieto de Philip Marlowe e hijo de Pepe Carvalho. Fueron Raymond Chandler y Manuel Vázquez Montalbán los que me dijeron por dónde podía escribir una novela policial cubana de forma diferente a como se hacían en la isla».

Padura empezó a publicar en Tusquets hace ahora 25 años. Fue en 1997 cuando apareció «Máscaras» la tercera entrega para los lectores de las andanzas del teniente Mario Conde. «Tuve el atrevimiento de pedirle a Manuel Vázquez Montalbán que me presentara esa novela. Vinieron unas treinta personas, de las que dos solamente estaban interesadas en mi libro porque los demás venían por Manolo», reconoció el autor de «El hombre que amaba a los perros».

El conocimiento de Pepe Carvalho le llegó a Padura a partir de la lectura de una de las entregas de la serie, «El balneario», aunque su lectura no le acabó de conectar. «Lo empecé a leer por pura casualidad y me encontré con Carvalho en un balneario haciendo una cura. Como no tenía referentes no sabía de qué iba aquello con ese hombre que comía lechuga y recibía dos lavativas. Pero después con “Asesinato en el comité central” y “Los mares del sur” entré en el sistema del personaje. Había apropiación de un escenario urbano que Manolo recreaba y una visión muy cínica de la historia. Eso me interesaba mucho», aclaró el ganador del Pepe Carvalho.

La gran lección aprendida gracias a Vázquez Montalbán fue saber que «escribir una mala novela policíaca es fácil. Lo difícil es que funcione una buena novela para el gran público. Eso lo logró Manolo. Lo importante es burlarse de todas las convenciones del género y entrar en un territorio más artístico».

Todo esto ocurre mientras Mario Conde, la más conocida de las creaciones de Leonardo Padura, sigue gozando de buena salud literaria. «Conde ve la realidad cubana desde una esquina. Por eso tiene esa capacidad de entrar, muestra esa realidad, la vive, pero no la explica. Si la explicara sería otra cosa, sobre todo porque la realidad cubana es muy difícil», dijo Padura. También tiene claro que Mario Conde debe estar bebiendo ron para celebrar que su padre literario está en Barcelona celebrando que ha ganado el Pepe Carvalho.