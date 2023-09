La memoria rescatada de Raimon

Han pasado unos seis años desde que Raimon decidió bajarse de los escenarios con una serie de conciertos históricos en el Palau de la Música de Barcelona, algo de lo que no se arrepiente. Pero su voz se sigue escuchando, en esta ocasión mediante la letra impresa. Eso es lo que encontrará en las páginas de un libro recién publicado. Se titula «Personal i transferible», publicado por Empúries, un volumen en el que se reúnen por primera vez los cuadernos que el cantautor valenciano escribió entre finales de 1981 y 1983. Era un momento de cambio, cuando se estaba superando una intentona golpista y los socialistas se hacían por primera vez con el poder tras la muerte de Franco. No faltan también pasajes dedicados a quienes han formado parte de la vida intelectual y vital de Raimon, como Manuel Vázquez Montalbán, Joan Miró, Salvador Espriu, Joan Fuster, Andreu Alfaro o Pasqual Maragall.

Raimon aseguró ayer, durante un encuentro con la Prensa, que escribir unos diarios es distinto a enfrentarse con la escritura de una canción porque «en ese papel blanco, el de la canción, intentas que sea un texto poético. Es un mundo totalmente distinto».

Los dietarios no nacieron con la vocación de pasar a ser letra impresa, como reconoció. «Todo esto lo escribí con una voluntad pedagógica, mientras grababa las canciones para un nuevo álbum. Me di cuenta que no existía literatura alrededor de los estudios de grabación y por eso me puse con ello. Por otro ello, los redacté en un momento muy vivo poniendo unas bases para lo que vendría después», comentó Raimon. Lo que no rondaba la cabeza del músico era, en el momento de la escritura, que ese material pudiera publicarse «porque no lo hice con esa voluntad. No tenía esa idea. Seguramente lo habría escrito de otra manera si hubiera pensado en la publicación», apuntó.

«Personal i transferible» nos demuestra que Raimon ha sabido moverse según su criterio independiente, pese a las presiones, en ocasiones numerosas, para que formara parte de algún partido político. «La gente de izquierdas pensaba que tenía que dedicarme a la política. En todo eso estaba, cuando te piden algo, el hecho de decir no, pero es que lo de decir no eso ya lo había dicho yo antes en una de mis primeras canciones», añadió. Tampoco, al igual que su querido Joan Oliver, quiso tener distinciones como la Creu de Sant Jordi porque «te quería colocar de una manera como si fueras un símbolo de resistencia, como si fueras el pasado. Me negué y continué con lo que he estado haciendo».

En el libro también encontramos historias curiosas, como el día que llevó a Salvador Espriu sus dietarios y se los devolvió elogiándolos, aunque señalando que bebían demasiado de la influencia de Josep Pla. «Pero es que me leí mucho a Pla. Era un prosista espléndido del que se aprende mucho. Lo conocí. Vino a casa y pude dormir en su Mas. Fue gracias a Fuster que tuve contacto con él, una persona que tenía la habilidad de saber hacer hablar a todo el mundo», rememoró.

En algunas de las entradas del diario, también se puede acompañar a Raimon viajando con su música por el mundo, ya sea en Japón o en Italia. «El oficio ha sido muy bestia», admitió al recordar los muchos desplazamientos realizados.

El editor Josep Lluch explicó ayer que tras este volumen aparecerán otras entregas de un nombre que definió como «un lujo para cualquier cultura. Es un escritor con un gusto de lengua y una voluntad de estilo». Lluch apuntó que «hay libretas de toda la década de los años ochenta y son una auténtica mina».

¿Es la antesala de unas futuras memorias? Que no se haga ilusiones el lector porque Raimon no tiene ese proyecto en la mesa porque, como él mismo comentó, «la memoria ya comienza a flojear». Tampoco quiere oír hablar de volver a un escenario porque «fui yo quien decidió irse. Hice bien. No tenían que ser los demás los que me dijeran que me fuera».