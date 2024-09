Las mujeres ocultas del 27 se convierten en cómic

Se dice que la Generación del 27 nació oficialmente cuando en el Ateneo de Sevilla se reunieron un grupo de jóvenes poetas con la intención de homenajear a Luis de Góngora y Argote. Era el 17 de diciembre de 1927 y en la imagen que ha pasado a la historia de aquel actor solamente vemos hombres porque fueron ellos los únicos que se subieron al escenario de esa histórica velada lírica y festiva. Ellas quedaron olvidadas y ocultas en el relato oficial.

Cuando decimos ellas nos referimos a autoras como Concha Méndez, María Teresa León, Rosa Chacel o Carmen Conde, así como pintoras de la talla de Ángeles Santos y Maruja Mallo. Son las denominadas como «sinsombrero» quienes han conocido una gran reivindicación en los últimos años en trabajos de todo tipo. Probablemente faltaba una obra con un carácter divulgativo en el sentido más amplio de la palabra. Eso es lo que propone precisamente un cómic que se acaba de publicar, de la mano de Norma Editorial, bajo el título de «Vanguardia es una mujer», con guion y dibujos de Clara de Frutos.

El punto de partida de esta obra es Concha Méndez, poeta y editora, responsable junto a su pareja Manuel Altolaguirre de la publicación de algunos de los mejores poemarios de nuestra literatura. Fue ella un testigo excepcional de la renovación cultural que hubo en España en las primeras décadas del siglo pasado y que la Guerra Civil se encargó de frenar de la manera más sangrienta y trágica posible. De sus recuerdos dictados a su nieta Paloma Ulacia Altolaguirre surgió un libro titulado «Memorias habladas» que son el punto de partida del estupendo álbum firmado por Clara de Frutos. «Ella fue una rompedora. Quise que la escritura de esa autobiografía fuera el hilo conductor que necesitaba», explicó Frutos la pasada semana durante la presentación de su libro y que obtuvo la primera beca de creación «El Arte de Volar».

«Este es un proyecto surgió en 2016 cuando di con la historia de estas mujeres que formaron parte de la Generación del 27. Existía documental llamado “Las Sinsombrero”, de Tània Balló, que me emocionó. Descubrí a artistas desconocidas con vidas tremendamente interesantes. Así que quería hacer algo sobre el tema. Por otro lado, mi madre siempre me ha hablado del feminismo desde pequeña, por lo que me gustaba leer y dibujar desde pequeña. En los museos solo había nombres de hombres y puntualmente de mujeres», comentó la autora de «Vanguardia es la mujer». En su labor indagando sobre aquellas mujeres descubrió que «merecía la pena que se las conociera. Pintaban cuadros vanguardistas y escribían poesías surrealistas en una época en la que no podían votar al no tener ese derecho».

Por las páginas del libro, además de Méndez, nos encontramos a María Teresa León, Ángeles Santos o Maruja Mallo, tanto sus obras como sus trabajos. A ellas se les suma, como secundarios de lujo, ya sea en las calles de Madrid, en la Residencia de Estudiantes o en el triste exilio, a Luis Buñuel, Rafael Alberti, Federico García Lorca o Salvador Dalí. Las protagonistas de este cómic eran, en palabras de Clara de Frutos, «rebeldes, fabulosas en un momento en el que el mundo está cambiando».

Las páginas del libro fueron realizadas a mano por la artista quien rehúye de emplear técnicas digitales. Eso hace que sus dibujos tengan una frescura inédita en este tipo de obras, con un cuidadísimo trabajo con la acuarela y el lápiz, algo que tiene mucho que ver con la trayectoria de Frutos en campos como los de la ilustración y la animación.

Pero, por encima de todo, lo que brilla con luz propia es el esfuerzo divulgativo porque, como explicó la autora, la intención es que la aventura humana y creativa de las que formaron parte de la Generación del 27 llegue a todo tipo de lectores, huyendo de los academicismos y aproximándose a nuevos lectores.