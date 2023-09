Nueva campaña de la Generalitat de Cataluña para arrinconar el castellano en las universidades

La Generalitat ha lanzado una campaña para arrinconar al castellano en las universidades. La iniciativa tiene el título de “Si te cambian la lengua, no te cortes”.

Las universidades disponen de buzones de ‘derechos lingüísticos’ para canalizar, de forma confidencial, las consultas y quejas sobre cambios en la lengua de docencia o sobre otras cuestiones relacionadas con las lenguas en el entorno universitario. La web “¡No te cortes! Los derechos lingüísticos en la universidad”, del departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat, reúne los buzones de derechos lingüísticos de las doce universidades catalanas.

La campaña ‘Si et canvien la llengua, no et tallis’ es para dar a conocer los derechos lingüísticos del alumnado y del profesorado universitario y para difundir los buzones de derechos lingüísticos habilitados por las universidades. La campaña quiere incidir particularmente en la protección del catalán, la lengua más perjudicada por cambios injustificados de la lengua de docencia, indican desde la conselleria.

Las universidades catalanas tienen el compromiso de mantener la lengua de docencia indicada en los planes y guías docentes. Por este motivo, a principios de curso cada universidad hace pública la lengua en que se impartirán los diferentes grupos, cosa que permite al estudiante disponer de esta información antes de matricularse y escoger la opción más adecuada a sus necesidades. Una vez empezado el curso, la lengua de docencia no se puede cambiar, aunque un alumno lo pida, porque esto vulneraría los derechos de los estudiantes que se habían matriculado en la asignatura o grupo contando que se impartiría en la lengua anunciada.

Las universidades disponen de buzones de derechos lingüísticos para canalizar, de forma confidencial, las consultas y quejas sobre cambios en la lengua de docencia o sobre otras cuestiones relacionadas con las lenguas en el entorno universitario. La web Los derechos lingüísticos en la universidad, del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, recoge los buzones de derechos lingüísticos de las 12 universidades catalanas.