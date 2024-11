Las nuevas palabras catalanas que se incorporan al diccionario

'Autocaravana', 'batucada', 'càtering', 'criptogínia', 'datàfon', 'esnifar', 'gintònic', 'gorro', 'kebab', 'led', 'pàdel', 'tiramisú' y 'porexpan' ya forman parte del la nueva edición del 'Diccionari de la llengua catalana (DIEC)', una actualización realizada por la Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC) donde fue presentada esta mañana. Son algunas de las 87 entradas nuevas y las 289 modificaciones o ampliaciones de este año.

Además, para conseguir que todos los hablantes se sientan representados en el estandar y, así, cumplir con el objetivo de continuar reforzando la unidad de la lengua, se han añadido variantes territoriales, como 'bresquiller', 'pataca', 'clòtxina', 'anou' o 'renyó'.

La presentación de las nuevas incorporaciones se ha celebrado este miércoles en un acto conducido por Màrius Serra, escritor, filólogo y miembro del IEC, quien ha explicado que los nuevos artículos "no son palabras nuevas", sino palabras que "han necesitado un tiempo de consolidación en su uso hablado" y que finalmente han llegado al diccionario.

Magí Camps y Sandra Montserrat, miembros de la Sección Filológica del IEC, han sido los encargados de explicar todas las novedades e incorporaciones. Montserrat ha explicado que el hecho de añadir palabras al DIEC es un signo de "la vitalidad de la lengua catalana, una lengua viva".

Aparte de los artículos nuevos, también se han hecho modificaciones de algunas entradas, que incluyen adiciones, enmiendas y supresiones que pueden afectar cualquier información de la entrada del diccionario.

Por ejemplo, a la entrada de 'clicar' se ha añadido la versión táctil, "clicar (sobre un element de la pantalla"), o a la definición de 'vibrador' se ha incorporado la definición "aparell dotat d'un moviment vibratori, usat per a l'estimulació sexual". Con el fin de armonizar todas las obras normativas, se han actualizado las entradas de los verbos 'telefonar' y 'trucar', que el DIEC aún no recogía con valor transitivo, y ahora se han incorporado con ese uso transitivo, 'he telefonat el meu germà'.

Otros artículos que se modifican son 'malla', que incluye el significado 'pantalons de teixit elàstic i fi que s'ajusten a les cames'; 'mundial', en el que se añade la acepción 'campionat esportiu en què participen representants de països de tot el món', y también se amplía la definición de 'maridar' para incorporar la acepción 'combinar d'una manera harmònica (una beguda) amb un menjar'.

También se ha cambiado la definición de 'cònjugue', y en lugar de limitar su significado a 'marit i muller', ahora el DIEC habla de 'persona casada en relació amb la seva parella' o 'persones casades entre si'.

A la entrada 'manter' se incorpora la acepción "persona que ven sense llicència i a baix preu productes, sovint imitacions o falisificacions, que exposa a la via pública sobre una peça de roba estesa a terra". Y con estas novedades, también se incorporan algunas locuciones, como 'fer cosa', que significa "provocar angúnia o inquietud", o 'per defecte' con el significado "d'una manera predeterminada".