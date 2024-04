La número 2 del partido de Puigdemont a las elecciones europeas realiza unas declaraciones racistas y antisemitas

La catedrática en derecho internacional Neus Torbisco es la número dos de Junts a las elecciones europeas del 9 de junio, y ha sorprendido en las fredes con unas fuertes declaraciones racistas. Hará tándem con el exconseller y actual eurodiputado de la formación, Toni Comín, quien encabezará la candidatura. Concretamente, dice que "Palestina, como Cataluña, tiene derecho a la autodeterminación y este pueblo ha sido durante décadas víctima de una política colonial y de empleo que Occidente ha asumido en parte por un sentimiento de culpabilidad por los horrores del holocausto y la persecución de los judíos : un proyecto racista y abominable perpetrado por un estado occidental: Alemania (la segunda nacionalidad de mis hijos)".

Torbisco es doctora en derecho por la Universitat Pompeu Fabra e investigadora sénior en el Albert Hirschman Center on Democracy, además de miembro de la facultad de la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, donde imparte cursos sobre justicia transicional y derechos humanos en sociedades divididas. También ha sido miembro del gobierno del Consell per la República y, actualmente, forma parte de la junta directiva de Òmnium Cultural.