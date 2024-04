La Justicia europea da la razón a Puigdemont en la negativa del Parlamento Europeo a reconocerle como eurodiputado

La justicia europea se ha pronunciado en contra de la negativa del anterior presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de no reconocer la condición de diputados europeo en junio de 2019 a Carles Puigdemont y Toni Comín.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Aleksander Szpuna cuyos veredictos no son vinculantes pero suelen anticipar las sentencias definitiva, se ha pronunciado sobre el recurso de los eurodiputados de Junts, Carles Puigdemont y Toni Comín, a raíz de la negativa inicial del Parlamento Europeo de poder acceder a sus respectivos escaño tras las anteriores elecciones europeas de 2019, ya que no habían viajado a España para prometer o jurar la Constitución, tal y como exige la normativa nacional para poder recoger el acta de eurodiputado. El julio de 2022, el tribunal de primera instancia de la justicia europea señaló que la Eurocámara "se limitó a tomar nota de la situación jurídica" notificada por la Junta Electoral Central (JEC). En esos momentos, este organismo aclaró que el nombre de estos eurodiputados no aparecía en la lista de elegidos, ya que no habían cumplimentado los trámites según la legislación nacional para poder acceder a sus escaños.

El tribunal de primera instancia apuntó que la "imposibilidad" de tomar el escaño y asumir el mandato de eurodiputados no derivaba "de la negativa" del entonces presidente de la cámara, Antonio Tajani, sino "de la aplicación del derecho español".

Según explicaba esta sentencia, el entonces presidente de la Eurocámara no los reconoció como eurodiputados a la espera de que los tribunales se pronunciaran. Puigdemont y Comín tomaron el escaño finalmente en diciembre del 2019, cuando el sucesor de Tajani, David Sassoli, les permitió acreditarse como eurodiputados después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre inmunidad del político independentista Oriol Junqueras, estableciera que la la condición de eurodiputado se adquiere tras la proclamación de los resultados electorales. El abogado general concluye que Tajani puso en cuestión los resultados oficialmente proclamado y optó por dar cuso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, “que no reflejaban de forma fiel y completa esos resultados”. Además, según el abogado general, esto supuso la “suspensión de las prerrogativas” de los dos eurodiputados, lo que según el texto de conclusiones supone ir en contra de la normativa europea ya que ningún “precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo”

A pesar de esto, el abogado general de la Eurocámara aseguró posteriormente que Puigdemont podría haber adquirido su acta como eurodiputado de forma “probablemente ilegal” ya que Sassoli pudo haber interpretado de forma incorrecta la sentencia del Tribunal de Justicia.