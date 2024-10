Un padre envía una carta a la escuela y dice que su hijo llora por "no hablar en catalán en el colegio"

Un padre ha enviado a la directora de un centro educativo -no cita el nombre del mismo-, para quejarse porque los niños no hablan catalán en la escuela. El padre detalla que su hijo ha empezado a cursar primero de primaria y «se ha levantado llorando y ha explicado que se sentía muy mal por no hablar en catalán con sus compañeros de clase«, aunque el niño «lo intentaba, pero no podía», según informa el digital El Catalán.

En la misiva, el padre asegura que «nos hemos sentido impotentes, incluso culpables, a pesar de no haberlo presionado nunca a mantener el catalán en la escuela«, pero que el niño si intuye que «para nosotros es importante y también percibe nuestra preocupación por el estado del catalán en la escuela«.