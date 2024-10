Puigdemont dejará su escaño en el Parlament y no será líder de la oposición

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, no recogerá su acta como diputado electo en el Parlament de Cataluña. Fugado en Bélgica y con una ley de amnistía que está tardando en serle aplicada más de lo que habían calculado los posconvergentes, Puigdemont ya insinuó en campaña su intención de retirarse de la "política activa" si no conseguía presidir la Generalitat tras las elecciones del 12 de mayo, algo que no se cumplirá pese a que finalmente no ejercerá como líder de la oposición en la Cámara catalana, un puesto que Junts, por ahora, dejará vacante, recayendo en el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y los cabezas de lista por Tarragona, Girona y Lleida -Mònica Sales, Salvador Vergés y Jeannine Abella, respectivamente- el liderazgo de la formación en el Parlament.

El expresidente, no obstante, sí presidirá el partido tras el congreso que celebra Junts los próximos 25, 26 y 27 de octubre en Calella, Barcelona, en el que sustituirá a Laura Borràs al frente de la formación. La idea de Puigdemont es, por el momento, reorganizar el partido en torno a su figura y ejercer la oposición al Govern de Salvador Illa desde los despachos. Goza de apoyo unánime en este sentido en el seno del partido, que entiende que el líder gerundense no solo es su principal activo electoral sino también la persona idónea para "renovar" Junts y situar al partido como "la casa grande del independentismo", un mensaje que se consolidará en Calella. Puigdemont, como hasta ahora, también liderará las negociaciones con el PSOE junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, una plaza que el partido considera "fundamental" como explicó el propio expresidente en la jornada de ayer en el marco de unas jornadas de trabajo que se están celebrando estos días en Waterloo.