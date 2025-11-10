¿Por qué Barcelona está incorporando la inteligencia artificial en paradas de bus?

La red de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha incorporado la inteligencia artificial a sus paradas de bus. En concreto, en una quincena de ellas. La iniciativa, que forma parte de una prueba piloto que comenzó el pasado jueves, estará activa durante doce meses y tiene como objetivo mejorar el servicio de autobuses en la ciudad.

Para ello, se recogen y proporcionan al operador “datos en tiempo real” de lo que ocurre en las marquesinas, y se adquiere así un “mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la red, con la cuantificación y posicionamiento de posibles interrupciones”, según apunta la empresa mediante comunicado. También, de las “eventuales ocupaciones de los carriles reservados a los autobuses”.

“La tecnología debe servir para disponer de más información sobre el comportamiento de las personas usuarias del servicio de bus, tanto en lo que se refiere al perfil de usuarios como a la estacionalidad del uso”, valora TMB sobre una iniciativa para la que el Ayuntamiento de Barcelona invertirá 97.200 euros: el consistorio se encarga de financiar el 80% del coste total de la prueba.

El proyecto, que se presentó en la última edición del congreso internacional Tomorrow Mobility World Congress, ya se ha puesto en marcha en las siguientes paradas: Pg. Zona Franca – Foneria, Pg. Zona Franca – Foneria, Gran Via – Urgell, Pg. Maragall – Trinxant, Pg. Maragall – Indústria, Pg. Maragall – Xiprer, Metro Alfons X, Pg. Joan de Borbó – Judici, Navas de Tolosa – Clot, Diagonal - Estació Verdaguer, Mallorca – Nàpols, València – Padilla, Doctor Pi i Molist - Fabra i Puig, Ctra del Carmel - Gran Vista.

Por otro lado, la prueba piloto en cuestión es una propuesta de la empresa canadiense Buspas, ganadora del reto de mejora del servicio de la red de bus lanzado por el Barcelona Innova Lab Mobility (BILM): una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona y TMB.